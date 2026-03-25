Layvin Kurzawa Optimistis Persib Bandung Sapu Bersih Sisa Laga Menuju Juara

BEK asing Persib Bandung, Layvin Kurzawa, menegaskan ambisinya untuk menyapu bersih sembilan pertandingan tersisa di BRI Super League musim 2025/2026. Pemain asal Prancis ini optimistis Maung Bandung mampu mengamankan gelar juara jika konsisten meraih hasil maksimal.
"Tentu saja, kita akan menang di setiap pertandingan karena kita mempunyai seorang coach yang luar biasa," ujar Kurzawa saat ditemui di Wisma Prancis, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (24/3).
Kurzawa meyakini peluang juara terbuka lebar asalkan tren positif tetap terjaga hingga akhir musim.
"Saya akan mencoba memenangkan setiap pertandingan. Jika ada sembilan pertandingan lagi dan kami menang, maka kami akan menjadi juara musim ini," tambahnya.
Senada dengan pemainnya, pelatih kepala Bojan Hodak merasa percaya diri menghadapi sisa kompetisi.
Menurutnya, status Persib yang telah meraih gelar dua tahun berturut-turut membuat mentalitas anak asuhnya lebih stabil dibandingkan pesaing lainnya.
"Kita tidak merasakan tekanan, karena dua tahun ini kita menang. Jadi, saya pikir tekanan lebih dimiliki tim lain," ungkap Hodak.
Meski demikian, Hodak tetap waspada terhadap persaingan ketat di papan atas. Ia memprediksi perebutan gelar musim ini akan mengerucut pada tiga tim utama: Persib, Persija Jakarta, dan Borneo FC.
"Saya pikir Persija dan Borneo adalah lawan utama untuk menang. Jadi, saya pikir Liga ini akan diselesaikan antara Persija, Borneo, dan Persib," tuturnya.
Hingga pekan ke-25, Persib Bandung masih kokoh memimpin klasemen sementara Super League dengan raihan 58 poin.
Maung Bandung unggul empat angka dari Borneo FC (54 poin) di posisi kedua, disusul Persija Jakarta yang menguntit di posisi ketiga dengan koleksi 52 poin. (Ant/Z-1)
Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, menilai kehadiran pemain asing asal Prancis, Layvin Kurzawa dan Andrew Jung, memperkuat performa tim.
Persib Bandung menemui Dubes Prancis Fabien Penone di Jakarta untuk mempererat hubungan Indonesia-Prancis.
PERSIB Bandung harus puas berbagi angka setelah bermain imbang 1-1 melawan Borneo FC pada laga lanjutan Indonesia Super League di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (15/3).
Persib Bandung harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 1-1 dengan Borneo FC pada laga lanjutan Indonesia Super League di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (15/3).
Update klasemen terbaru Super League Indonesia pekan ke-25 per Senin, 16 Maret 2026. Persib Bandung tetap di puncak usai tahan imbang Borneo FC.
Prediksi susunan pemain Persib Bandung vs Madura United pekan ke-23 Liga 1 2026. Maung Bandung bidik rekor kandang sempurna tanpa Bojan Hodak.
Layvin Kurzawa, berpeluang menjalani debutnya di Super League saat Persib Bandung menghadapi Madura United FC.
Layvin Kurzawa resmi melakoni debut bersama Persib Bandung di AFC Champions League Two 2026. Intip profil, statistik, dan perjalanan karier sang bek Prancis.
Layvin Kurzawa dan Sergio Castel mencatat debutnya bersama Persib Bandung pada leg pertama 16 besar ACL 2 2025/2026, meski tim kalah 0-3 dari Ratchaburi FC.
Persib akan bertandang ke markas Ratchaburi di laga ACL II pada Rabu (11/2).
