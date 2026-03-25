Layvin Kurzawa Optimistis Persib Bandung Sapu Bersih Sisa Laga Menuju Juara

Pemain Persib Bandung, Layvin Kurzawa, (kiri) bertukar obrolan dengan Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Timor Leste, dan ASEAN Fabien Penone di Wisma Prancis, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (24/3/2026).(ANTARA/Andi Firdaus)

BEK asing Persib Bandung, Layvin Kurzawa, menegaskan ambisinya untuk menyapu bersih sembilan pertandingan tersisa di BRI Super League musim 2025/2026. Pemain asal Prancis ini optimistis Maung Bandung mampu mengamankan gelar juara jika konsisten meraih hasil maksimal.

"Tentu saja, kita akan menang di setiap pertandingan karena kita mempunyai seorang coach yang luar biasa," ujar Kurzawa saat ditemui di Wisma Prancis, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (24/3).

Kurzawa meyakini peluang juara terbuka lebar asalkan tren positif tetap terjaga hingga akhir musim.

"Saya akan mencoba memenangkan setiap pertandingan. Jika ada sembilan pertandingan lagi dan kami menang, maka kami akan menjadi juara musim ini," tambahnya.

Bojan Hodak: Tekanan Justru Ada di Tim Lawan

Senada dengan pemainnya, pelatih kepala Bojan Hodak merasa percaya diri menghadapi sisa kompetisi.

Menurutnya, status Persib yang telah meraih gelar dua tahun berturut-turut membuat mentalitas anak asuhnya lebih stabil dibandingkan pesaing lainnya.

"Kita tidak merasakan tekanan, karena dua tahun ini kita menang. Jadi, saya pikir tekanan lebih dimiliki tim lain," ungkap Hodak.

Meski demikian, Hodak tetap waspada terhadap persaingan ketat di papan atas. Ia memprediksi perebutan gelar musim ini akan mengerucut pada tiga tim utama: Persib, Persija Jakarta, dan Borneo FC.

"Saya pikir Persija dan Borneo adalah lawan utama untuk menang. Jadi, saya pikir Liga ini akan diselesaikan antara Persija, Borneo, dan Persib," tuturnya.

Peta Persaingan Klasemen

Hingga pekan ke-25, Persib Bandung masih kokoh memimpin klasemen sementara Super League dengan raihan 58 poin.

Maung Bandung unggul empat angka dari Borneo FC (54 poin) di posisi kedua, disusul Persija Jakarta yang menguntit di posisi ketiga dengan koleksi 52 poin. (Ant/Z-1)