Persib Vs Madura United, Menanti Debut Kurzawa di Super League

MANTAN bek Paris Saint-Germain (PSG), Layvin Kurzawa, berpeluang menjalani debutnya di Super League saat Persib Bandung menghadapi Madura United FC. Kurzawa sebelumnya sudah sempat dimainkan di ajang Asia namun belum diturunkan untuk laga Super League.

Laga Persib vs Madura United akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (26/2) malam pukul 20.30 WIB.

Jika diturunkan pelatih Bojan Hodak, pertandingan tersebut akan menjadi penampilan perdana Kurzawa di kompetisi domestik Indonesia.

Sebelumnya, pemain asal Prancis itu sudah tampil dua kali bersama Persib saat menghadapi Ratchaburi FC pada babak 16 besar AFC Champions League Two.

Namun, Kurzawa absen ketika Persib menjamu Persita Tangerang. Hodak menegaskan keputusan tersebut diambil demi menjaga kondisi sang pemain.

“Kami memberinya istirahat dan tidak ingin memaksanya karena dia main di pertandingan terakhir,” ujar Hodak.

Menurut pelatih asal Kroasia itu, Kurzawa membutuhkan manajemen kebugaran khusus karena cukup lama tidak tampil reguler di level kompetitif. Jadwal padat dinilai berisiko memicu cedera apabila ia terus dipaksakan bermain.

“Dia sudah lama tidak bermain. Kalau saya terus menerus memainkannya seperti di jadwal padat, dia bisa cedera. Jadi dia perlu istirahat dan untuk pertandingan lawan Madura United dia akan bersama tim,” papar Hodak.

Selain peluang debut Kurzawa di Super League, Persib juga mendapat kabar positif terkait kondisi Marc Klok yang telah pulih dari cedera. Sementara itu, bek asal Brasil Julio Cesar masih menjalani pemulihan akibat cedera hamstring dan belum siap kembali ke lapangan.(H-2)