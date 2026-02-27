Kata Pelatih Persib usai Pesta Gol ke Gawang Madura United

Pesepak bola Persib Bandung Ramon Tanque melakukan seleberasi usai mencetak gol ke gawang Madura United pada pertandingan lanjutan BRI Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat, Kamis (26/2/2026).( ANTARA FOTO/Novrian Arbi)

PERSIB Bandung kian kukuh di puncak klasemen Super League 2025/2026 setelah menaklukkan Madura United FC dengan skor telak 5-0 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (26/2) malam.

Asisten pelatih Persib, Igor Tolic, mengapresiasi kerja keras para pemainnya. Meski menang besar atas Madura United, ia menilai pertandingan tidak berjalan mudah, terutama pada awal laga.

"Kami sangat senang dengan kemenangan ini. Pertandingan tidak berjalan mudah, tetapi saya pikir di babak pertama kami mencetak gol pada waktu yang tepat. Itu memberi kami sedikit lebih banyak ruang dalam menyerang," ujar Tolic.

Menurutnya, gol pada paruh pertama menjadi momentum penting yang mengubah jalannya pertandingan. Setelah mampu memecah kebuntuan, Persib tampil lebih leluasa dalam mengembangkan permainan.

Memasuki babak kedua, Madura United sempat meningkatkan tekanan untuk mengejar ketertinggalan. Namun, tim pelatih telah mengantisipasi situasi tersebut dengan menginstruksikan pemain memanfaatkan ruang di lini belakang lawan.

Pergantian pemain terbukti efektif meredam momentum tim tamu sekaligus memastikan kemenangan tetap berada di tangan tuan rumah.

"Di babak kedua, kami ingin lebih memanfaatkan ruang di belakang garis pertahanan mereka. Mereka sedikit lebih menekan, tetapi setelah kami melakukan pergantian dengan memasukkan tiga pemain segar, saya pikir pertandingan sudah selesai," tutur Tolic.

Tambahan tiga poin membuat Maung Bandung mengoleksi 53 angka. Hasil itu menjaga Persib tetap di posisi teratas klasemen sementara dan mempertegas persaingan menuju gelar musim ini.

Persib saat ini unggul tiga poin dari Persija Jakarta yang duduk di peringkat kedua. Jarak tersebut berpotensi melebar karena Persib memainkan satu laga lebih sedikit. (Dhk/I-1)