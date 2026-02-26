Madura United Berambisi Curi Poin di Kandang Persib

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
MADURA United FC membidik poin saat bertandang ke markas Persib Bandung pada pekan ke-23 BRI Super League 2025/2026. Laga Persib vs Madura United dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (26/2) malam pukul 20.30 WIB.
Pelatih Madura United, Carlos Eduardo Biasi Parreira, menegaskan timnya datang dengan tekad memperbaiki situasi. Rentetan hasil tanpa kemenangan membuat tekanan terhadap Laskar Sape Kerrab meningkat.
"Kami tahu tanggung jawab dari tim kami. Kami sudah memutuskan untuk rencana. Kami akan mencoba yang terbaik yang kami bisa. Kami tahu tekanan di tim kami sangat besar, semua menyadari hal ini tidak nyaman. Kami harus mulai mendapatkan poin dan kami akan mencoba melakukannya," ujar Parreira.
Hal senada disampaikan kapten tim, Lulinha. Ia mengakui laga tandang ke Bandung bukan perkara mudah. Namun, persiapan yang dilakukan sepanjang pekan membuat timnya tetap percaya diri.
"Pekan ini, kami sangat kuat, karena bersiap dengan bagus untuk pertandingan kali ini. Saya berharap, kami bisa dapat poin di sini, karena Ramadan merupakan momen yang bagus bagi kami," kata Lulinha.
Madura United saat ini berada dalam tekanan zona degradasi. Mereka mengoleksi 20 poin, hanya terpaut dua angka dari Persijap Jepara yang berada di batas atas zona merah.
Situasi berbeda dialami Persib. Maung Bandung kokoh di puncak klasemen dengan 50 poin dan belum terkejar pesaing terdekatnya pada pekan ini. Kendati demikian, Madura United menegaskan tak datang sekadar bertahan dan siap berjuang membawa pulang angka dari Bandung.
(H-3)
Persita Tangerang sukses membungkam Madura United dengan skor telak 4-1. Kemenangan ini membawa Pendekar Cisadane naik ke posisi kelima klasemen.
Preview Persita vs Madura United di Super League 2026. Cek jadwal, head to head, dan prediksi susunan pemain. Persita incar poin penuh di Indomilk Arena.
Tuan rumah datang dengan kepercayaan diri tinggi. Persib tak terkalahkan dalam delapan laga terakhir dan menyapu bersih lima pertandingan teranyar dengan kemenangan.
Prediksi susunan pemain Persib Bandung vs Madura United pekan ke-23 Liga 1 2026. Maung Bandung bidik rekor kandang sempurna tanpa Bojan Hodak.
Nonton link live streaming Persib vs Madura United Liga 1 malam ini pukul 20.30 WIB. Persib incar 3 poin demi jauhi Persija di puncak klasemen.
Gelandang andalan Persib Bandung, Beckham Putra Nugraha, menegaskan bahwa kemenangan meyakinkan atas Persik Kediri menjadi modal krusial bagi timnya.
Bermain di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Senin (9/3) malam WIB, Persib Bandung memastikan kemenangan meyakinkan atas Persik 3-0.
Dengan hasil ini, Persib Bandung kini mengoleksi 57 poin dari 24 pertandingan, unggul empat angka dari Borneo FC di posisi kedua.
Striker asing Andrew Jung menjadi bintang lapangan dengan torehan dua gol.
Kemudian pada menit 39 Andrew Jung menggandakan keunggulan melalui titik putih
Saksikan laga panas Persib Bandung vs Persik Kediri malam ini pukul 20.30 WIB. Cek link live streaming resmi Vidio dan susunan pemain di sini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved