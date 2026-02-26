Madura United Berambisi Curi Poin di Kandang Persib

Pelatih Madura United, Carlos Eduardo Biasi Parreira.(Dok. ileague.id)

MADURA United FC membidik poin saat bertandang ke markas Persib Bandung pada pekan ke-23 BRI Super League 2025/2026. Laga Persib vs Madura United dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (26/2) malam pukul 20.30 WIB.

Pelatih Madura United, Carlos Eduardo Biasi Parreira, menegaskan timnya datang dengan tekad memperbaiki situasi. Rentetan hasil tanpa kemenangan membuat tekanan terhadap Laskar Sape Kerrab meningkat.

"Kami tahu tanggung jawab dari tim kami. Kami sudah memutuskan untuk rencana. Kami akan mencoba yang terbaik yang kami bisa. Kami tahu tekanan di tim kami sangat besar, semua menyadari hal ini tidak nyaman. Kami harus mulai mendapatkan poin dan kami akan mencoba melakukannya," ujar Parreira.

Hal senada disampaikan kapten tim, Lulinha. Ia mengakui laga tandang ke Bandung bukan perkara mudah. Namun, persiapan yang dilakukan sepanjang pekan membuat timnya tetap percaya diri.

"Pekan ini, kami sangat kuat, karena bersiap dengan bagus untuk pertandingan kali ini. Saya berharap, kami bisa dapat poin di sini, karena Ramadan merupakan momen yang bagus bagi kami," kata Lulinha.

Madura United saat ini berada dalam tekanan zona degradasi. Mereka mengoleksi 20 poin, hanya terpaut dua angka dari Persijap Jepara yang berada di batas atas zona merah.

Situasi berbeda dialami Persib. Maung Bandung kokoh di puncak klasemen dengan 50 poin dan belum terkejar pesaing terdekatnya pada pekan ini. Kendati demikian, Madura United menegaskan tak datang sekadar bertahan dan siap berjuang membawa pulang angka dari Bandung.

