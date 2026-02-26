Jadwal Persib Bandung vs Madura United Hari Ini: Misi Maung Bandung Amankan Takhta

Jadwal Persib Bandung vs Madura United Hari Ini.(Dok. MI/AI)

PERSIB Bandung bersiap melanjutkan dominasinya di BRI Super League 2025/2026 pekan ke-23 dengan menjamu Madura United. Pertandingan yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) ini menjadi krusial bagi anak asuh Bojan Hodak untuk menjauh dari kejaran Persija Jakarta di puncak klasemen.

Jadwal dan Jam Tayang

Bagi Bobotoh yang ingin menyaksikan perjuangan Pangeran Biru, berikut adalah detail jadwal pertandingannya:

Detail Keterangan Laga Persib Bandung vs Madura United Tanggal Kamis, 26 Februari 2026 Waktu 20.30 WIB Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) Siaran TV Indosiar Streaming Vidio

Kabar Skuad: Marc Klok & Kurzawa Kembali

Kabar gembira datang untuk kubu tuan rumah. Marc Klok dipastikan siap kembali merumput meski kemungkinan besar memulai laga dari bangku cadangan. Kehadiran Layvin Kurzawa dan Thom Haye yang dalam kondisi bugar juga menambah kedalaman skuad Persib untuk membongkar pertahanan Madura United yang diprediksi akan bermain sangat rapat.

Info Pengamanan: Sebanyak 2.318 personel gabungan disiagakan di Stadion GBLA untuk mengamankan jalannya pertandingan malam ini. Bobotoh diimbau untuk tidak datang ke stadion jika tidak memiliki tiket resmi.

Prediksi Pertandingan

Persib Bandung memiliki rekor kandang yang sangat impresif (11 kali menang beruntun). Sebaliknya, Madura United sedang kesulitan menemukan performa terbaiknya dan kini tertahan di posisi ke-14 klasemen. Dengan dukungan penuh dari Bobotoh di GBLA, Persib diunggulkan untuk meraih poin penuh dan memantapkan posisi di puncak klasemen Super League. (Z-10)