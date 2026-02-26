Link Live Streaming Persib vs Madura United Liga 1 Hari Ini: Misi Maung Bandung Jauhi Persija!

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
PERSIB Bandung akan menjamu Madura United dalam laga pekan ke-23 Liga 1 2025/2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (26/2). Pertandingan yang dijadwalkan kick-off pukul 20.30 WIB ini menjadi momen krusial bagi Maung Bandung untuk mengamankan takhta klasemen dari kejaran Persija Jakarta.
Saat ini, Persib dan Persija sama-sama mengoleksi 50 poin. Persija baru saja menyamai poin Persib setelah menang dramatis 4-3 atas Malut United pada 24 Februari lalu.
Meski Persib masih unggul head-to-head dan memiliki tabungan pertandingan, kemenangan atas Laskar Sape Kerrab menjadi harga mati jika tidak ingin posisi puncak mereka dikudeta oleh sang rival abadi.
Persib Bandung dipastikan tidak akan didampingi pelatih kepala Bojan Hodak di pinggir lapangan dalam laga ini. Kendati demikian, asisten pelatih Igor Tolic akan memimpin Marc Klok dan kawan-kawan.
Persib memiliki modal mentereng dengan rekor tak terkalahkan di kandang musim ini. Kehadiran pemain bintang seperti Thom Haye di lini tengah diprediksi akan menjadi kunci untuk membongkar pertahanan lawan.
Di sisi lain, Madura United datang dengan kondisi kurang ideal. Tim asuhan Carlos Perreira ini belum meraih kemenangan dalam tujuh laga terakhirnya.
Terjebak di posisi ke-14 klasemen, Madura United diprediksi akan menerapkan strategi bertahan total dan mengandalkan serangan balik cepat untuk mencuri poin di GBLA.
Informasi Pertandingan:
|Tanggal
|Pertandingan
|Skor
|30/11/2025
|Madura United vs Persib
|1-4
|22/02/2025
|Persib vs Madura United
|0-0
|28/09/2024
|Madura United vs Persib
|2-2
|31/05/2024
|Madura United vs Persib
|1-3
|26/05/2024
|Persib vs Madura United
|3-0
Persib Bandung (4-3-3): Kevin Mendoza; Henhen Herdiana, Nick Kuipers, Gustavo Franca, Edo Febriansah; Marc Klok, Thom Haye, Tyronne del Pino; Ciro Alves, David da Silva, Beckham Putra.
Madura United (4-2-3-1): Wagner Augusto; Ibrahim Sanjaya, Pedro Monteiro, Kartika Vedhayanto, Taufik Hidayat; Jordy Wehrmann, Muhammad Ilhamsyah; Lulinha, Iran Junior, Febrian Triyanto; Maxuel Silva.
Saksikan keseruan duel papan atas Liga 1 antara Persib Bandung melawan Madura United melalui tautan resmi di bawah ini:
KLIK DI SINI: LINK LIVE STREAMING PERSIB VS MADURA UNITED
*Catatan: Untuk menyaksikan tayangan di Vidio, pastikan Anda telah berlangganan paket BRI Super League atau paket olahraga yang tersedia. Harga dapat berubah sesuai kebijakan penyedia layanan. (Z-10)
Tuan rumah datang dengan kepercayaan diri tinggi. Persib tak terkalahkan dalam delapan laga terakhir dan menyapu bersih lima pertandingan teranyar dengan kemenangan.
Prediksi susunan pemain Persib Bandung vs Madura United pekan ke-23 Liga 1 2026. Maung Bandung bidik rekor kandang sempurna tanpa Bojan Hodak.
Cek jadwal lengkap, jam tayang, dan link streaming Persib vs Madura United di BRI Super League hari ini, 26 Februari 2026 di GBLA.
Rekor kandang Persib musim ini sangat impresif, dengan menyapu bersih 11 pertandingan di GBLA dengan kemenangan.
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak memberikan perhatian khusus pada gaya permainan Madura United.
Gelandang andalan Persib Bandung, Beckham Putra Nugraha, menegaskan bahwa kemenangan meyakinkan atas Persik Kediri menjadi modal krusial bagi timnya.
Bermain di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Senin (9/3) malam WIB, Persib Bandung memastikan kemenangan meyakinkan atas Persik 3-0.
Dengan hasil ini, Persib Bandung kini mengoleksi 57 poin dari 24 pertandingan, unggul empat angka dari Borneo FC di posisi kedua.
Striker asing Andrew Jung menjadi bintang lapangan dengan torehan dua gol.
Kemudian pada menit 39 Andrew Jung menggandakan keunggulan melalui titik putih
Saksikan laga panas Persib Bandung vs Persik Kediri malam ini pukul 20.30 WIB. Cek link live streaming resmi Vidio dan susunan pemain di sini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved