Link Live Streaming Persib vs Madura United Liga 1 Hari Ini: Misi Maung Bandung Jauhi Persija!

Link Live Streaming Persib vs Madura United Liga 1 2026.(Dok. MI/AI)

PERSIB Bandung akan menjamu Madura United dalam laga pekan ke-23 Liga 1 2025/2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (26/2). Pertandingan yang dijadwalkan kick-off pukul 20.30 WIB ini menjadi momen krusial bagi Maung Bandung untuk mengamankan takhta klasemen dari kejaran Persija Jakarta.

Saat ini, Persib dan Persija sama-sama mengoleksi 50 poin. Persija baru saja menyamai poin Persib setelah menang dramatis 4-3 atas Malut United pada 24 Februari lalu.

Meski Persib masih unggul head-to-head dan memiliki tabungan pertandingan, kemenangan atas Laskar Sape Kerrab menjadi harga mati jika tidak ingin posisi puncak mereka dikudeta oleh sang rival abadi.

Baca juga : Jadwal Persib Bandung vs Madura United Hari Ini: Misi Maung Bandung Amankan Takhta

Kondisi Tim: Tanpa Bojan Hodak, Maung Tetap Garang

Persib Bandung dipastikan tidak akan didampingi pelatih kepala Bojan Hodak di pinggir lapangan dalam laga ini. Kendati demikian, asisten pelatih Igor Tolic akan memimpin Marc Klok dan kawan-kawan.

Persib memiliki modal mentereng dengan rekor tak terkalahkan di kandang musim ini. Kehadiran pemain bintang seperti Thom Haye di lini tengah diprediksi akan menjadi kunci untuk membongkar pertahanan lawan.

Di sisi lain, Madura United datang dengan kondisi kurang ideal. Tim asuhan Carlos Perreira ini belum meraih kemenangan dalam tujuh laga terakhirnya.

Baca juga : Preview Super League: Persib Bandung vs Madura United, Misi Maung Bandung Menjaga Kesempurnaan di GBLA

Terjebak di posisi ke-14 klasemen, Madura United diprediksi akan menerapkan strategi bertahan total dan mengandalkan serangan balik cepat untuk mencuri poin di GBLA.

Informasi Pertandingan:

Kompetisi: Liga 1 2025/2026 (Pekan 23)

Lokasi: Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung

Waktu: Kamis, 26 Februari 2026 | 20.30 WIB

Siaran: Indosiar & Vidio

Head-to-Head (5 Pertemuan Terakhir)

Tanggal Pertandingan Skor 30/11/2025 Madura United vs Persib 1-4 22/02/2025 Persib vs Madura United 0-0 28/09/2024 Madura United vs Persib 2-2 31/05/2024 Madura United vs Persib 1-3 26/05/2024 Persib vs Madura United 3-0

Prediksi Susunan Pemain

Persib Bandung (4-3-3): Kevin Mendoza; Henhen Herdiana, Nick Kuipers, Gustavo Franca, Edo Febriansah; Marc Klok, Thom Haye, Tyronne del Pino; Ciro Alves, David da Silva, Beckham Putra.

Madura United (4-2-3-1): Wagner Augusto; Ibrahim Sanjaya, Pedro Monteiro, Kartika Vedhayanto, Taufik Hidayat; Jordy Wehrmann, Muhammad Ilhamsyah; Lulinha, Iran Junior, Febrian Triyanto; Maxuel Silva.

Saksikan keseruan duel papan atas Liga 1 antara Persib Bandung melawan Madura United melalui tautan resmi di bawah ini:

KLIK DI SINI: LINK LIVE STREAMING PERSIB VS MADURA UNITED

*Catatan: Untuk menyaksikan tayangan di Vidio, pastikan Anda telah berlangganan paket BRI Super League atau paket olahraga yang tersedia. Harga dapat berubah sesuai kebijakan penyedia layanan. (Z-10)