Persija Jakarta vs Dewa United, Laga di JIS Berakhir Imbang 1-1

Laga Super League antara Persija Jakarta dan Dewa United(X @dewaunitedfc_)

PERSIJA Jakarta harus puas berbagi satu poin setelah ditahan imbang tamunya, Dewa United, dengan skor 1-1 dalam lanjutan laga Super League 2025/2026 yang digelar di Jakarta International Stadium (JIS), Minggu (15/3).

Hasil ini membuat Macan Kemayoran tertahan di posisi ketiga klasemen sementara dengan koleksi 52 poin. Sementara itu, Dewa United tetap berada di peringkat kesembilan dengan raihan 34 poin.

Jalannya Pertandingan

Kedua tim memulai laga dengan tempo sedang. Peluang pertama muncul dari kubu tim tamu melalui sepakan jarak jauh Noah Sadaoui yang masih melenceng. Persija membalas lewat sundulan Thales Lira memanfaatkan umpan sepak pojok, namun bola belum menemui sasaran.

Pada menit ke-25, gawang Persija sempat bergetar melalui sontekan Egy Maulana Vikri. Namun, wasit menganulir gol tersebut karena posisi pemain Timnas Indonesia itu sudah berada dalam posisi offside.

Dewa United terus menekan melalui sundulan Alex Martins dan tembakan Noah Sadaoui, tetapi penampilan apik kiper Carlos Eduardo berhasil mengamankan gawang tuan rumah.

Persija justru berhasil memecah kebuntuan tepat di pengujung babak pertama (45+4'). Berawal dari situasi kemelut di depan gawang hasil sepak pojok, Maxwell Souza berhasil menyambar bola muntah hasil tepisan Sonny Stevens. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum.

Babak Kedua: Respons Cepat Dewa United

Memasuki babak kedua, Dewa United langsung menggebrak. Pemain pengganti Rafael Struick melepaskan tembakan keras yang gagal diantisipasi dengan sempurna oleh Carlos Eduardo. Bola liar tersebut langsung disambar Alexis Messidoro pada menit ke-55 untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1.

Pertandingan sempat beberapa kali terhenti karena sejumlah pemain Dewa United mengalami cedera.

Memasuki menit ke-88, drama terjadi saat wasit menunjuk titik putih untuk Persija setelah melakukan tinjauan Video Assistant Referee (VAR) terkait pelanggaran handball pemain Dewa United.

Namun, Maxwell Souza, yang maju sebagai eksekutor, gagal menjalankan tugasnya. Tendangannya berhasil ditangkap dengan sempurna oleh Sonny Stevens. Skor imbang 1-1 bertahan hingga laga usai. (Ant/Z-1)