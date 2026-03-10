Persija Berambisi Juara, Bepe: 10 Laga Terakhir tak Boleh Kalah

Bambang Pamungkas.((DOK INSTAGRAM/@PERSIJA))

DIREKTUR Olahraga Persija Jakarta Bambang Pamungkas menyebut timnya tak boleh terpeleset dalam sepuluh laga terakhir BRI Super League 2025/2026 jika ingin menjadi juara.

Hal ini dikatakan pria yang akrab disapa Bepe itu saat menyampaikan skema sepuluh laga terakhir untuk ketiga tim yang saat ini dalam persaingan juara, yaitu Persija, Borneo FC, dan Persib Bandung.

"Dia bilang, 'Coba dibuatkan skema kira-kira 10 pertandingan akan bagaimana' Akhirnya kita bikin lah, saya dengan Pak Panca kita bikin dengan skema yang kurang lebih, 'Oh ini akan begini, kita akan menang di sini, mungkin di sana akan seperti ini' dan sebagainya," ungkap Bepe dalam acara Ngopi Bareng Persija di Kantor Persija, Jakarta Selatan, Selasa (10/3).

Baca juga : Pekan ke-20 Liga Super, Persib dan Persija Sama-sama Main di Kandang

Dalam hitung-hitungannya ini, Bepe mengungkapkan bahwa perbedaan di antara ketiga tim ini akan sangat tipis. Kendati demikian, ia juga tak menyebutkan dalam hitung-hitungannya ini Persija akan berada di posisi pertama pada pekan berapa.

Bepe hanya berharap tim kesayangan Jakmania ini berada di posisi puncak pada pekan terakhir, dengan mereka di laga terakhir akan menjamu Semen Padang di kandang pada 23 Mei.

"Terkait dengan kapannya kita akan mengkudeta, kan saya enggak ceritakan poin tipis satu atau dua itu kita di mana kan saya enggak ceritakan kan? Tapi bagi kami yang penting adalah, semoga di akhir musim setelah pekan ke-34 kita di nomor satu," kata Bepe yang merupakan legenda hidup Persija itu.

Baca juga : Jelang Persib vs Persija, Beckham Putra: Kami cuma Bidik Kemenangan

Saat ini, Persija di posisi ketiga dengan 51 poin dan tertinggal enam poin dari Persib Bandung di puncak klasemen. Dengan semua tim di tiga besar sudah memainkan 24 pertandingan, kata Bepe, maka Persija harus menyapu bersih sepuluh laga terakhir dengan kemenangan jika ingin menjadi juara.

Adapun dari sepuluh laga itu, lima di antaranya Macan Kemayoran akan laga kandang, termasuk saat menjamu Persib Bandung pada peka ke-32 yang digelar 10 Mei.

"Jadi sekali lagi, masih 10 pertandingan itu masih banyak hal yang bisa terjadi. Masih ada 30 poin yang bisa diperebutkan," kata Bepe.

Sepuluh laga ini akan dimulai saat Rizky Ridho dan kawan-kawan dengan menjamu Dewa United Banten FC di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara pada Minggu (15/3) pukul 20.30 WIB. (Ant/P-3)