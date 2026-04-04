Hasil Liga 1 Malut vs Arema : Marcos Santos Tetap Puas Arema FC Dapat Satu Poin

Malut United vs Arema(Instagram/@malutunitedfc)

PELATIH Arema FC Marcos Santos mengapresiasi daya juang anak asuhnya usai menahan imbang Malut United FC 1-1 dalam pertandingan Malut vs Arema pada pekan ke-26 Liga 1 BRI Super League 2025/26 di Stadion Kanjuruhan, Jumat (3/4). Di tengah keterbatasan pemain, pelatih asal Brasil itu menilai satu poin tetap bernilai, meski kemenangan sempat di depan mata.

Santos mengakui laga berlangsung berat, terutama karena absennya sejumlah pemain inti, termasuk legiun asing. Situasi itu memaksanya mengubah pendekatan permainan demi menjaga keseimbangan tim.

“Pertandingan sulit, pertandingan sulit. Malut United punya empat pemain berkualitas semua. Tapi saya senang dengan kualitas pemain Arema FC, ada lima pemain enam pemain asing tidak bisa bermain,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu menjalankan instruksi dengan baik sepanjang pertandingan.

“Jadi, terima kasih untuk semua pemain yang sudah bekerja keras, apa yang diinstruksikan pada latihan mereka ikuti, jadi sukses. Seharusnya kita tiga poin, tapi satu poin sudah bagus juga,” lanjutnya.

Dalam laga tersebut, Arema tampil dengan pendekatan bertahan melalui skema low block. Tim memilih menunggu dan memanfaatkan peluang dari transisi cepat ketimbang bermain terbuka menghadapi lini depan lawan yang agresif.

Santos menjelaskan strategi itu sengaja diterapkan karena kondisi tim yang tidak ideal.

“Dilakukan Gaby dan Salim selalu muncul, banyak transisi Gaby tiba-tiba di depan gawang. Sering muncul. Saya lakukan itu karena banyak pemain yang tidak bisa main. Jadi saya minta tim untuk tahan dulu dan mencoba transisi di babak kedua,” tuturnya.

Eksperimen taktik juga terlihat saat Gustavo Franca didorong bermain lebih ke depan, meski bukan penyerang murni. Peran tersebut menjadi bagian dari skenario serangan balik yang telah dipersiapkan dalam sesi latihan.

“Itu taktik dari latihan, dan dalam sepak bola semua bisa dimungkinkan dimainkan. Ketika Franca meminta bola selalu Gaby dan Salim siap meluncur, tapi tadi kejadian Gaby hampir gol sudah dilakukan di latihan,” jelasnya.

Meski belum mampu mengamankan kemenangan, Santos menilai hasil imbang ini bisa menjadi pijakan bagi kebangkitan tim. Tambahan satu poin membuat Arema FC masih tertahan di peringkat ke-11 klasemen sementara dengan koleksi 32 poin namun tetap menjaga peluang memperbaiki posisi di sisa kompetisi. (H-4)