Erick Thohir Soroti Penampilan Timnas Indonesia vs Bulgaria

a: Ketum PSSI Erick Thohir (kanan) berjabat tangan dengan Pelatih Timnas Indonesia John Herdman (kiri) pada acara perkenalan pelatih baru Timnas Indonesia di Jakarta, Selasa (13/1/2026).( ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/YU)

KETUA Umum PSSI Erick Thohir menyoroti penampilan timnas Indonesia vs Bulgaria yang dinilainya tetap layak diapresiasi. Indonesia kalah tipis 0-1 pada partai final FIFA Series 2026, Senin (30/3).

Ia mengatakan timnas Indonesia mampu bermain kompetitif melawan lawan Eropa yang memiliki pengalaman dan kualitas tinggi.

"Kita melawan tim yang tidak bisa dianggap remeh, yang pernah semifinal (Piala Dunia-red) pada tahun 1994. Dan banyak pemain yang bermain di Eropa. Memang ini kesempatan bagus buat kita untuk menaikkan kualitas tim nasional. Dan tentu seperti semua media saksikan, coach John (John Herdman-red) sudah berhasil sejauh ini mentransformasi timnas," kata Erick, di Jakarta, Selasa (31/3).

Menurut Erickmanfaat FIFA Series tidak berhenti pada tim nasional putra. Sebab, timnas Putri juga berpeluang tampil dalam FIFA Series di Tailan.

Erick Thohir juga berterima kasih bahwa Indonesia diberikan kepercayaan oleh FIFA menjadi salah satu satu tuan rumah FIFA Series.

"Mudah-mudahan dengan penyelenggaraan FIFA Series ini, kita juga diberi kesempatan oleh FIFA. Kalau ada turnamen FIFA lainnya, ya, kita dicoba lagi," ujar Erick Thohir, di Jakarta, Selasa (31/3).

Ia mengatakan meskipun timnas Indonesia kalah setelah menghadapi Bulgaria, namun Indonesia akan mencoba yang terbaik untuk FIFA.

FIFA memuji keberhasilan Indonesia menjadi tuan rumah FIFA Series 2026. FIFA Director for Asia and Oceania, Sanjeevan Balasingam mengatakan Indonesia mempunyai profesional tinggi dalam menyelenggarakan ajang sepak bola. Hal itu tak lepas dari dukungan pemerintah dan publik.

FIFA, ujar dia, memberi sinyal peluang bagi Indonesia untuk dapat menjadi tuan rumah ajang FIFA lainnya di masa mendatang. (Ant/H-4)