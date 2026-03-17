Bonus Atlet ASEAN Para Games Cair, Pemerintah Apresiasi Prestasi Kontingen Indonesia

Erick Thohir (depan, tengah).

KABAR baik datang bagi para atlet Indonesia yang berlaga di ASEAN Para Games ke-13 Thailand. Pada Selasa (17/3), Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia resmi menyalurkan bonus kepada para peraih medali sebagai bentuk penghargaan atas capaian mereka.

Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menjelaskan bahwa pencairan tersebut dilakukan sesuai arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Pemerintah ingin memastikan atlet disabilitas yang telah berjuang membawa Indonesia finis di posisi kedua mendapatkan apresiasi yang layak.

"Pada hari ini pemerintah telah mencairkan bonus bagi para atlet Indonesia yang telah mengharumkan nama bangsa pada ASEAN Para Games ke-13 di Thailand. Atas nama pemerintah, kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh atlet, pelatih, dan ofisial yang telah berjuang dengan penuh semangat dan dedikasi," ujar Menpora Erick.

Dalam ajang tersebut, kontingen Merah Putih mencatat hasil melampaui target. Dari sasaran awal 82 medali emas, Indonesia justru mengoleksi 135 emas. Raihan itu dilengkapi 143 perak dan 114 perunggu, yang menempatkan Indonesia di peringkat kedua klasemen akhir.

Sebagai bentuk penghargaan, pemerintah menetapkan besaran bonus berbeda berdasarkan kategori lomba. Atlet peraih emas nomor perorangan menerima Rp1 miliar, nomor ganda Rp800 juta, dan nomor beregu Rp500 juta.

Penghargaan juga diberikan kepada pelatih yang berkontribusi dalam keberhasilan atlet. Untuk nomor perorangan dan ganda, pelatih memperoleh Rp300 juta. Sementara pelatih nomor beregu mendapatkan Rp400 juta.

Secara total, nilai bonus yang disalurkan kepada para atlet peraih medali mencapai hampir Rp365 miliar. Pemerintah menilai angka tersebut menjadi wujud keseriusan dalam menghargai prestasi olahraga secara setara.

"Ini merupakan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa prestasi atlet Paragames dihargai secara adil dan setara," kata Menpora Erick.

"Terima kasih atas perjuangan luar biasa para atlet Indonesia yang telah berkorban jiwa dan raga. Mereka adalah saudara-saudara kita yang sempurna dalam hati dan dalam perjuangan, pantang menyerah, tidak pernah mengeluh, semuanya demi mengharumkan nama baik bangsa," pungkas Menpora.

Rincian Bonus ASEAN Para Games ke-13 Thailand:

Rp1 miliar untuk peraih medali emas nomor perorangan

Rp800 juta untuk peraih medali emas nomor ganda

Rp500 juta untuk peraih medali emas nomor beregu

Rp300 juta untuk pelatih nomor perorangan dan ganda

Rp400 juta untuk pelatih nomor beregu

