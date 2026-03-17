Headline
Seruan Presiden Ditanggapi Positif

Pesan Presiden ialah efisiensi dimulai dari level atas.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Menpora Jamin Penyaluran Bonus Atlet Transparan dan Tepat Sasaran

Budi Ernanto
17/3/2026 23:22
Menpora Jamin Penyaluran Bonus Atlet Transparan dan Tepat Sasaran
Erick Thohir (kedua dari kiri).(DOK KEMENPORA)

PEMERINTAH resmi menyalurkan bonus kepada para atlet peraih medali ASEAN Para Games 2026 pada Selasa (17/3). Proses pencairan dilakukan melalui transfer langsung ke rekening Bank Rakyat Indonesia milik masing-masing atlet.

Skema penyaluran tersebut merupakan hasil sinergi antara Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan BRI. Mekanisme transfer langsung dipilih untuk memastikan transparansi nominal yang diterima atlet sekaligus mempercepat proses pencairan agar tepat sasaran.

"Sesuai arahan Bapak Presiden, seluruh dana bonus ini ditransfer langsung oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga ke rekening masing-masing atlet, sehingga dapat diterima secara cepat, transparan, dan tepat sasaran," jelas Menpora.

Selain menjamin ketepatan distribusi, Kemenpora bersama BRI juga menyiapkan program pendampingan literasi serta perencanaan keuangan. Langkah ini diharapkan membantu atlet mengelola dana bonus secara bijak, termasuk untuk perencanaan tabungan dan keamanan finansial jangka panjang.

"Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi negara atas perjuangan para atlet, sekaligus menjadi motivasi bagi seluruh insan olahraga Indonesia untuk terus berprestasi," kata Menpora Erick.

Menpora Erick turut menyampaikan penghargaan kepada seluruh atlet yang telah berjuang mengharumkan nama Indonesia di ajang tersebut.

“Untuk para atlet Indonesia, kalian adalah saudara-saudara kita yang sempurna dalam hati dan dalam perjuangan, pantang menyerah, tidak pernah mengeluh dan selalu berjuang demi harumkan nama Indonesia. Terima kasih para atlet, dari kami bangsa Indonesia,” tutup Menpora Erick. (I-3)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Budi Ernanto
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved