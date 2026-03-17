Menpora Jamin Penyaluran Bonus Atlet Transparan dan Tepat Sasaran

Erick Thohir (kedua dari kiri).

PEMERINTAH resmi menyalurkan bonus kepada para atlet peraih medali ASEAN Para Games 2026 pada Selasa (17/3). Proses pencairan dilakukan melalui transfer langsung ke rekening Bank Rakyat Indonesia milik masing-masing atlet.

Skema penyaluran tersebut merupakan hasil sinergi antara Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan BRI. Mekanisme transfer langsung dipilih untuk memastikan transparansi nominal yang diterima atlet sekaligus mempercepat proses pencairan agar tepat sasaran.

"Sesuai arahan Bapak Presiden, seluruh dana bonus ini ditransfer langsung oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga ke rekening masing-masing atlet, sehingga dapat diterima secara cepat, transparan, dan tepat sasaran," jelas Menpora.

Selain menjamin ketepatan distribusi, Kemenpora bersama BRI juga menyiapkan program pendampingan literasi serta perencanaan keuangan. Langkah ini diharapkan membantu atlet mengelola dana bonus secara bijak, termasuk untuk perencanaan tabungan dan keamanan finansial jangka panjang.

"Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi negara atas perjuangan para atlet, sekaligus menjadi motivasi bagi seluruh insan olahraga Indonesia untuk terus berprestasi," kata Menpora Erick.

Menpora Erick turut menyampaikan penghargaan kepada seluruh atlet yang telah berjuang mengharumkan nama Indonesia di ajang tersebut.

“Untuk para atlet Indonesia, kalian adalah saudara-saudara kita yang sempurna dalam hati dan dalam perjuangan, pantang menyerah, tidak pernah mengeluh dan selalu berjuang demi harumkan nama Indonesia. Terima kasih para atlet, dari kami bangsa Indonesia,” tutup Menpora Erick. (I-3)