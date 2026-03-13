Erick Thohir dan Mendikdasmen Teken MoU Sinergi Pengembangan Olahraga dan Talenta Muda

Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir dan(Doc Kemenpora)

MENTERI Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir menandatangani nota kesepahaman dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti untuk memperkuat sinergi pengembangan olahraga serta pembinaan karakter pelajar.

Penandatanganan berlangsung di Situation Room Gedung A Kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Jakarta, Jumat (13/3).

Erick menyampaikan apresiasi terhadap komitmen Kemendikdasmen dalam mendorong pendidikan yang tidak hanya berfokus pada prestasi akademik, tetapi juga kesehatan fisik dan mental peserta didik.

"Terima kasih pak, kami hadir bersama jajaran. Saya apresiasi karena beliau pak menteri ini punya pemikiran, kebijakan dan komitmen dimana pak menteri ini ingin murid SD, SMP, SMA ini memang tidak hanya berprestasi tapi sehat, sehat jasmani dan rohani," ujar Erick dalam keterangannya.

Ia menilai kerja sama tersebut sejalan dengan arah kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Asta Cita Presiden, yang menempatkan pembinaan karakter pemuda dan kemajuan olahraga sebagai bagian penting pembangunan nasional.

"Ini sejalan dengan apa yang kemarin kita sempat sampaikan di Bappenas dan disitu ada Asta Cita Bapak Presiden dimana Bapak Presiden ingin pemuda kita punya berkarakter dan juga olahraga kita bukan hanya simbol duta bangsa tapi juga mencerminkan kedigdayaan," lanjutnya.

Menurut Erick, sejumlah program unggulan dari kedua kementerian akan disinergikan, termasuk berbagai kegiatan olahraga pelajar yang selama ini telah berjalan.

"Kita bisa lihat program-program ini nanti akan kita sinergikan baik yang namanya industri dengan atlet tetapi juga banyak program yang kita kerjasamakan yang selama ini belum maksimal misalnya Pekan Olahraga Pelajar, Bapak punya O2SN dan sebagainya dan ini menjadi bagian penting dalam pembangunan pendidikan kedepan," jelasnya.

Ia menegaskan kerja sama tersebut tidak sekadar bersifat seremonial, tetapi diharapkan dapat diimplementasikan secara konkret melalui berbagai program bersama.

"Dan program-program lainnya yang saya lihat ini menjadi satu kesatuan dan bukan hanya simbolik tapi benar-benar yang bisa kita implementasikan bersama, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan ini MoU nya cepet banget, dan ini yang harus kita belajar didalam intern kita," katanya.

Erick juga berharap Kemendikdasmen dapat terus memberikan masukan dalam pengembangan program olahraga, mengingat dukungan infrastruktur pendidikan yang dimiliki kementerian tersebut.

"Insha Allah dengan niat baik tentu bimbingan yang bapak berikan tentu tidak hanya hari ini tapi dimasa-masa yang akan datang dan semua tim saya tim bapak juga silakan dipanggil pak. Ini menjadi bagian penting untuk kami bisa melanjutkan target-target yang memang ditargetkan pemerintah," pungkasnya. (Ndf)