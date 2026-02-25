Kemenpora Prioritaskan Youth Camp hingga Dana Pensiun Atlet pada 2026

Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir(Doc Kemenpora)

MENTERI Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekosistem kepemudaan dan olahraga nasional melalui serangkaian program strategis sepanjang tahun 2026.

Erick memaparkan peta jalan yang mencakup integrasi program kepemudaan, optimalisasi aset olahraga di daerah, hingga jaminan kesejahteraan bagi para atlet.

Langkah konkret di sektor kepemudaan akan diwujudkan melalui "Youth Camp" yang menjadi wadah sinergi seluruh program kepemudaan antara pusat dan daerah.

Baca juga : Rincian Lengkap Bonus SEA Games 2025: Atlet Peraih Emas Terima Rp1 Miliar

Selain itu, gelaran "Indonesia Youth Summits" disiapkan sebagai puncak peringatan Hari Sumpah Pemuda, didukung dengan kompetisi debat dan pidato berskala nasional untuk menjaring gagasan segar dari generasi muda bagi pembangunan bangsa.

Erick menekankan bahwa pendekatan yang diambil harus relevan dengan dinamika anak muda saat ini agar dampaknya terasa nyata.

Di bidang olahraga, Kemenpora tidak hanya terpaku pada peningkatan prestasi di ajang internasional seperti Olimpiade, Asian Games, dan SEA Games.

Baca juga : Erick Thohir belum Mau Buka Hasil Evaluasi SEA Games 2025

Fokus besar lainnya adalah mematangkan formulasi dana pensiun atlet sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi mereka.

Guna mendukung hal tersebut, kolaborasi lintas kementerian terus diperkuat, termasuk melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) dengan Kemendagri dan Kementerian UMKM terkait pengelolaan aset olahraga di daerah yang akan diawasi oleh satuan tugas khusus.

Sinergi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga menjadi pilar penting dalam implementasi 21 cabang olahraga yang masuk dalam Desain Besar Olahraga Nasional (DBON).

Di tingkat sekolah menengah atas, para siswa akan diarahkan pada cabang "Mother of Sport" seperti renang, atletik, dan senam yang disesuaikan dengan fasilitas masing-masing sekolah.

Erick berharap dukungan penuh dari media untuk mengawal seluruh agenda ini agar ekosistem olahraga Indonesia tumbuh lebih sehat dan kompetitif.

"Untuk program kepemudaan kita ingin fokus menjalankan program yang sesuai dengan kondisi anak muda. Seperti Youth Camp, Indonesia Youth Summits hingga lomba debat dan pidato untuk anak muda," ujar Erick.

Ia juga menambahkan bahwa kerja sama dengan Kemenpar telah membuahkan sembilan pembagian tugas spesifik untuk memperkuat sport tourism di tanah air. (Ndf)