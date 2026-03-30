Jadwal FIFA Series 2026: Timnas Indonesia vs Bulgaria Kick Off Malam Ini

Sejumlah pesepak bola Timnas Indonesia mengikuti latihan jelang laga FIFA Series di Stadion Madya, Senayan, Jakarta.(ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha)

TIMNAS Indonesia akan melakoni laga terakhir FIFA Series 2026 pada malam ini, ketika mereka akan berhadapan dengan negara asal Eropa, Bulgaria, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (30/3).

Laga ini dijadwalkan berlangsung mulai pukul 20.00 WIB. Sebelum laga perebutan tim terbaik di FIFA Series 2026 edisi Indonesia ini digelar, akan berlangsung laga antara Kepulauan Solomon melawan Saint Kitt dan Nevis mulai pukul 15.30 WIB.

Pada laga nanti, ada sedikit perubahan dari skuad Indonesia, dimana Mauro Zijlstra dicoret dan digantikan oleh Jens Raven.

Zijlstra dicoret karena menderita cedera otot paha, demikian kata pelatih John Herdman. Cedera itu sedikit merusak momen penting Zijlstra yang baru saja berhasil menorehkan gol pertamanya untuk Timnas Indonesia di level senior, kala ia mencetak gol pemungkas dalam kemenangan 4-0 atas Saint Kitt dan Nevis.

Menatap laga nanti, Herdman tahu bahwa sama sekali tidak mudah untuk mengalahkan Bulgaria, tim peringkat 87 dunia dan sudah tujuh edisi mencicipi pertandingan Piala Dunia.

"Suporter juga harus memahami bahwa kami hanya punya waktu dua hari. Para pemain datang terlambat, berada di siklus tidur yang berbeda, dan kami hanya menjalani dua sesi latihan bersama," katanya selepas memimpin sesi latihan di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Minggu.

"Ini langkah kecil, tapi juga langkah besar untuk bisa disiplin menghadapi tim seperti Bulgaria. Kami harus menemukan cara untuk menang," ujar dia menambahkan.

Secara khusus Herdman mengaku mewaspadai permainan pemain sayap Bulgaria yang disebutnya sangat berbahaya.

Marabahaya itu diciptakan Bulgaria lewat kombinasi segitiga pemain di sisi lapangan.

"Jika mereka menemukan ritme, itu bisa sangat menyulitkan kami. Jadi kami harus menghentikan ritme dan kombinasi mereka di sisi lapangan. Itu sangat penting dalam pertandingan ini," ungkap dia.

Indonesia dan Bulgaria akan memainkan laga puncak setelah menang meyakinkan atas lawan masing-masing.

Indonesia membantai Saint Kitt dan Nevis dengan skor 4-0, dengan Beckham Putra sebagai bintangnya karena mencetak dua gol.

Berikut Jadwal FIFA Series 2026 di Indonesia:

Senin (30/3)