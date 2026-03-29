Herdman: Suporter dan Start Cepat Bisa Jadi Kunci Kemenangan Timnas atas Bulgaria

Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
PELATIH Timnas Indonesia, John Herdman, menegaskan kesiapan timnya jelang laga final FIFA Series 2026 melawan Bulgaria di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senin (30/3). Ia berharap energi suporter dapat menjadi faktor pembeda dalam pertandingan tersebut.
Herdman menyebut kondisi tim dalam suasana positif usai meraih kemenangan pada laga sebelumnya. Namun, ia tetap mengingatkan para pemain untuk menjaga fokus dan kerendahan hati.
"Para pemain percaya diri, tetapi seperti yang kami katakan, kami harus tetap rendah hati. Kami fokus pada pekerjaan,” ujar Herdman kepada pewarta, Minggu (29/3).
Ia menambahkan persiapan tim cukup intens, termasuk latihan adu penalti, pertemuan taktik, hingga penguatan aspek budaya tim.
Menghadapi Bulgaria yang dinilai lebih terorganisasi dan kuat secara fisik, Herdman menekankan pentingnya start cepat agar tidak tertekan sejak awal.
"Kami harus sangat profesional dalam 10-15 menit pertama. Jika kami memulai sepelan itu lagi, kami akan dihukum," katanya.
Selain itu, ia mengingatkan ancaman dari sektor sayap lawan yang dinilai berbahaya bila menemukan ritme permainan.
Atmosfer SUGBK juga menjadi sorotan Herdman. Ia mengaku terkesan dengan dukungan suporter Indonesia, bahkan menyebutnya sebagai salah satu yang paling spesial dalam kariernya.
"Stadion Bung Karno sangat spesial. Atmosfernya, perasaannya, saya belum pernah merasakannya sebelumnya,” ungkapnya.
Herdman pun berharap jumlah penonton yang lebih besar pada laga nanti bisa memberikan tekanan tambahan bagi lawan sekaligus energi bagi timnya.
Menurutnya, dengan persiapan yang terbatas, disiplin dan dukungan publik menjadi kunci bagi Timnas Indonesia untuk mencetak sejarah meraih kemenangan atas tim Eropa.
"Para suporter yang datang memberikan energi yang kami rasakan dan kami manfaatkan. Mereka akan sangat membantu kami," pungkasnya. (H-2)
Herdman menginstruksikan anak asuhnya untuk mematikan ritme permainan sayap Bulgaria yang kerap membangun serangan melalui pola kombinasi segitiga di sisi lapangan
