Pelatih Timnas John Herdman Sukses Rebut Hati Pemain hingga Bangun Chemistry

Pelatih timnas Indonesia John Herdman saat menemui awak media di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (29/3/2026).(Antara)

KETUA Badan Tim Nasional (BTN), Sumardji, melemparkan pujian setinggi langit bagi pelatih anyar timnas Indonesia, John Herdman. Sejak menukangi skuad Garuda dua bulan lalu, arsitek asal Inggris itu dinilai sukses melampaui ekspektasi, terutama dalam membangun ikatan emosional dan chemistry yang solid di dalam tim dalam waktu singkat.

“Sesuai yang kita harapkan semuanya. Pak Ketua Umum juga selalu menyampaikan kepada saya agar semua itu bisa berjalan sesuai dengan harapan kita di awal, kita memilih John,” kata Sumardji saat ditemui awak media di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (29/3/2026).

Latihan tersebut digelar sehari sebelum laga terakhir FIFA Series 2026 menghadapi Bulgaria di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (30/3/2026) malam.

Sumardji menambahkan, Herdman berhasil “mengambil hati” para pemain, baik lokal maupun diaspora, serta membangun hubungan personal yang kuat antara staf kepelatihan dan pemain.

"Dan setelah bergabung, saya cukup sering berkomunikasi dan sering meeting dengan Coach John. Teman-teman di PSSI melihat, sosok John memang tepat menangani timnas kita," lanjutnya.

“Di tim pun dia selalu mengedepankan bagaimana agar supaya para pemain itu chemistry antara dia, antara Coach John, para asisten, dan juga para pemain, itu betul-betul terjalin dengan baik,” ungkap Sumardji.

Sejak ditunjuk menjadi pelatih baru Indonesia dua bulan lalu, Herdman memang sudah menjalin komunikasi dengan para pemain, namun baru bertemu secara langsung selama sekitar satu pekan di ajang FIFA Series 2026. Meski waktu pertemuan terbatas, Herdman memanfaatkannya untuk membangun chemistry tim.

“Nah, momentum itu betul-betul Coach John pergunakan untuk membangun chemistry itu dengan sebaik-baiknya,” kata dia.

Herdman dikontrak selama dua tahun dengan opsi perpanjangan dua tahun. Target besar Herdman adalah membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2030.

“Ini proyek jangka panjang, jangka panjangnya adalah 2030. Sehingga, sama-sama ayo kita dukung, kita berikan support semangat yang lebih kepada Coach John agar membawa Timnas Indonesia ini sesuai dengan tahapan yang memang sudah kita berikan kepada dia, tahun 2026, 2027, 2028, dan seterusnya,” tegas Sumardji. (Ant/I-1)