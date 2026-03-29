Jay Idzes: Laga Indonesia vs Bulgaria Jadi Ujian Kekuatan Timnas

KAPTEN timnas Indonesia, Jay Idzes, menegaskan bahwa laga Indonesia vs Bulgaria pada FIFA Series 2026 akan menjadi ujian penting untuk mengukur kekuatan skuad Garuda di era baru bersama pelatih John Herdman.

Timnas Indonesia tampil impresif pada laga sebelumnya dengan kemenangan telak 4-0 atas Saint Kitts and Nevis. Namun, menurut Idzes, pertandingan Indonesia vs Bulgaria di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Senin (30/3) malam, akan menjadi tantangan yang jauh lebih berat.

“Tentu ini menjadi laga yang berbeda, standar yang berbeda. Kami tidak sabar untuk menguji diri melawan tim kuat seperti Bulgaria,” ujar Idzes dilansir dari Antara, Minggu (29/3).

Indonesia vs Bulgaria: Ujian Melawan Tim Eropa

Dalam pertandingan Indonesia vs Bulgaria, skuad Garuda akan menghadapi tim Eropa yang memiliki pengalaman besar di kancah internasional. Bulgaria tercatat sudah tujuh kali tampil di Piala Dunia dan saat ini berada di peringkat 87 dunia FIFA, unggul jauh dari Indonesia yang berada di posisi 122.

Tak hanya itu, Bulgaria juga menunjukkan performa tajam pada laga sebelumnya dengan kemenangan besar 10-2 atas Kepulauan Solomon di FIFA Series 2026.

Melihat statistik tersebut, laga Indonesia vs Bulgaria diprediksi menjadi ujian sesungguhnya bagi perkembangan timnas Indonesia di bawah kepemimpinan pelatih baru.

Persiapan Timnas Indonesia

Idzes memastikan bahwa tim tetap menjalani persiapan maksimal seperti biasa, meskipun sedang berada dalam fase transisi dengan pelatih dan staf baru.

“Kami melakukan persiapan seperti biasanya. Dengan pelatih baru dan beberapa perubahan, kami semakin antusias menghadapi Bulgaria,” kata pemain Sassuolo di Serie A Italia itu.

Duet Idzes dan Elkan Baggott Jadi Sorotan

Selain fokus pada laga Indonesia vs Bulgaria, Idzes juga menyoroti kembalinya Elkan Baggott ke timnas Indonesia setelah dua tahun absen.

Pada laga sebelumnya, keduanya bermain bersama dalam formasi 4-4-2 dan langsung menunjukkan chemistry yang solid di lini belakang.

“Dia pemain yang mengagumkan. Sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dari saya. Dia juga sangat vokal dan punya kualitas yang bagus. Saya yakin dia akan sangat membantu tim ke depan,” ujar Idzes.

Pertandingan Indonesia vs Bulgaria bukan hanya sekadar laga uji coba, tetapi juga menjadi indikator sejauh mana perkembangan timnas Indonesia di era baru.

Dengan menghadapi lawan dari Eropa yang berpengalaman, hasil laga ini bisa menjadi tolok ukur kesiapan Garuda menghadapi kompetisi internasional selanjutnya. (Ant/Z-10)