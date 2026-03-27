FIFA Series 2026: Menanti John Herdman untuk Upgrade Timnas Indonesia

Pelatih baru Timnas Indonesia, John Herdman.

TIMNAS Indonesia akan tampil di FIFA Series 2026 melawan St Kitts and Nevis di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat (27/3) malam ini pukul 20.00 WIB. Yang paling dinanti ialah racikan perdana pelatih anyar John Herdman yang menjanjikan perubahan signifikan.

Dalam konferensi pers jelang pertandingan, Herdman menyambut positif digelarnya turnamen lintas konfederasi. Dia menilai ajang ini menjadi ujian penting bagi tim. Targetnya ialah meng-upgrade timnas dengan fondasi yang dilakukan pelatih-pelatih sebelumnya.

“Ini hal fantastis sekaligus tes yang bagus bagi kami dan pemain. Ini tantangan yang kami cari,” ujar Herdman.

Pelatih asal Inggris itu juga menunjukkan sikap terbuka dengan menyinggung kontribusi dua pelatih sebelumnya, Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert. Menurutnya, fondasi timnas saat ini sudah terbentuk dengan baik.

“Fondasi timnas sudah ada berkat coach Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert. Tugas saya sekarang adalah meningkatkan kualitas timnas dengan berfokus pada transisi dan organisasi serangan agar lebih dinamis dan direct,” tegasnya.

Herdman menekankan dia datang untuk melatih timnas bukan sekadar melanjutkan pekerjaan lama melainkan membawa misi peningkatan performa. Dia ingin Jay Idzes dan kawan-kawan tampil lebih cepat dalam transisi, rapi dalam membangun serangan, serta efektif dengan pendekatan permainan langsung.

Selain target jangka pendek di FIFA Series 2026, Herdman juga menatap proyek jangka panjang. Dia menegaskan pembangunan tim akan diarahkan menuju target besar tampil di Piala Dunia 2030. Meski demikian, fokus utama tim saat ini tetap pada laga terdekat.



“Sepak bola internasional adalah proses bertahap. Target besar kami adalah lolos ke Piala Dunia 2030. Setiap langkah dalam tiga tahun ke depan adalah bagian dari perjalanan itu,” ujarnya.

“Namun sekarang fokus kami adalah Saint Kitts & Nevis, satu langkah pada satu waktu,” pungkas Herdman. (H-3)