Preview Indonesia vs Saint Kitts dan Nevis: Debut John Herdman & Misi Poin FIFA

Headline
STADION Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) akan menjadi saksi dimulainya era baru Timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih asal Inggris, John Herdman. Menghadapi Saint Kitts dan Nevis dalam ajang FIFA Series 2026 pada Jumat (27/3), skuad Garuda mengemban misi ganda, kemenangan meyakinkan dan perbaikan posisi di ranking FIFA.
Laga ini menandai debut kompetitif Herdman sejak ditunjuk menggantikan posisi pelatih sebelumnya. Dengan rekam jejak membawa Kanada ke Piala Dunia, ekspektasi publik terhadap transformasi taktik Indonesia sangatlah tinggi.
John Herdman telah memanggil 24 pemain terbaiknya untuk laga ini. Salah satu berita paling menggembirakan bagi pendukung Garuda adalah kembalinya Elkan Baggott. Bek Ipswich Town ini diprediksi akan langsung mengisi pos utama di lini belakang, kemungkinan besar berduet dengan Jay Idzes atau Kevin Diks dalam formasi tiga bek sejajar yang menjadi kegemaran Herdman.
Di lini depan, kehadiran pemain naturalisasi baru seperti Ole Romeny dan Mauro Zijlstra memberikan dimensi baru bagi serangan Indonesia. Herdman dikenal dengan gaya main yang cepat dan mengandalkan transisi efektif, sesuatu yang diharapkan bisa langsung terlihat saat melawan tim berjuluk "The Sugar Boyz" tersebut.
Berada di peringkat 154 FIFA, Saint Kitts dan Nevis bukanlah lawan yang bisa dipandang sebelah mata. Tim asal zona CONCACAF ini memiliki keunggulan fisik dan kecepatan yang sering merepotkan tim-tim Asia. Pemain seperti Tiquanny Williams dan Keithroy Freeman menjadi ancaman utama yang wajib diwaspadai barisan pertahanan Indonesia.
Bagi Indonesia, kemenangan di laga ini sangat krusial. Selain untuk modal mental sebelum menghadapi laga kedua FIFA Series (melawan Bulgaria atau Kepulauan Solomon), tambahan poin FIFA akan membantu Indonesia terus mendaki peringkat dunia.
|Detail Pertandingan
|Keterangan
|Pertandingan
|Indonesia vs Saint Kitts dan Nevis (FIFA Series 2026)
|Lokasi
|Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta
|Waktu
|Jumat, 27 Maret 2026, Pukul 20.00 WIB
|Siaran Langsung
|RCTI & Vision+
Indonesia (3-4-3): Maarten Paes (GK); Jay Idzes, Elkan Baggott, Justin Hubner; Sandy Walsh, Ivar Jenner, Calvin Verdonk, Nathan Tjoe-A-On; Ragnar Oratmangoen, Ole Romeny, Marselino Ferdinan.
Pelatih: John Herdman.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved