Jadwal Bola Hari Ini 27 Maret 2026: Timnas Indonesia vs Saint Kitts & Nevis

Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
JADWAL bola hari ini, Jumat 27 Maret 2026, menyajikan rangkaian pertandingan krusial mulai dari debut Timnas Indonesia di ajang FIFA Series hingga laga hidup-mati di babak Playoff Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa.
Indonesia resmi menjadi salah satu tuan rumah FIFA Series 2026. Pertandingan akan dipusatkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta. Fokus utama tertuju pada debut pelatih John Herdman bersama Skuad Garuda.
|Pertandingan
|Waktu (WIB)
|Siaran Langsung
|Bulgaria vs Kepulauan Solomon
|15.30 WIB
|FIFA+
|Indonesia vs Saint Kitts and Nevis
|20.00 WIB
|Indosiar, SCTV, Vidio
Sebanyak delapan pertandingan semifinal playoff zona UEFA digelar untuk memperebutkan tiket ke putaran final Piala Dunia 2026. Tim-tim besar seperti Italia dan Swedia harus berjuang melalui jalur ini.
Selain turnamen resmi, laga uji coba antara dua raksasa dunia, Brasil dan Prancis, menjadi daya tarik utama bagi penggemar sepak bola global.
Timnas Indonesia bersiap membuka lembaran baru di bawah komando John Herdman saat menjamu Saint Kitts dan Nevis di GBK.
Elkan menilai tim nasional Indonesia saat ini mengalami peningkatan signifikan, terutama dari sisi kualitas pemain dan standar permainan.
PELATIH tim nasional Indonesia, John Herdman menjelaskan pencoretan bek timnas Indonesia Dean James dari skuad Garuda untuk FIFA Series 2026.
St Kitts and Nevis menjadi salah satu peserta FIFA Series 2026 yang digelar di Jakarta dan dijadwalkan menghadapi Indonesia di Stadion Utama GBK.
Pelatih Timnas Saint Kitts and Nevis tidak gentar menghadapi Timnas Indonesia meski terpaut jauh dalam peringkat FIFA dan siap berjuang meraih kemenangan pada laga FIFA Series 2026 di SUGBK.
