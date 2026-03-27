Jadwal Bola Hari Ini 27 Maret 2026: Timnas Indonesia vs Saint Kitts & Nevis

JADWAL bola hari ini, Jumat 27 Maret 2026, menyajikan rangkaian pertandingan krusial mulai dari debut Timnas Indonesia di ajang FIFA Series hingga laga hidup-mati di babak Playoff Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa.

Jadwal Timnas Indonesia di FIFA Series 2026

Indonesia resmi menjadi salah satu tuan rumah FIFA Series 2026. Pertandingan akan dipusatkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta. Fokus utama tertuju pada debut pelatih John Herdman bersama Skuad Garuda.

Pertandingan Waktu (WIB) Siaran Langsung Bulgaria vs Kepulauan Solomon 15.30 WIB FIFA+ Indonesia vs Saint Kitts and Nevis 20.00 WIB Indosiar, SCTV, Vidio

Jadwal Playoff Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa

Sebanyak delapan pertandingan semifinal playoff zona UEFA digelar untuk memperebutkan tiket ke putaran final Piala Dunia 2026. Tim-tim besar seperti Italia dan Swedia harus berjuang melalui jalur ini.

Italia vs Irlandia Utara - 02.45 WIB (RCTI)

- 02.45 WIB (RCTI) Turki vs Rumania - 00.00 WIB (iNews TV)

- 00.00 WIB (iNews TV) Ukraina vs Swedia - 02.45 WIB

- 02.45 WIB Wales vs Bosnia & Herzegovina - 02.45 WIB

- 02.45 WIB Denmark vs Makedonia Utara - 02.45 WIB

Laga Persahabatan Internasional Unggulan

Selain turnamen resmi, laga uji coba antara dua raksasa dunia, Brasil dan Prancis, menjadi daya tarik utama bagi penggemar sepak bola global.