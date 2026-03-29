FIFA Series 2026: Pemain Bulgaria Waspadai Kejutan Timnas Indonesia

Pemain Bulgaria, Vladimir Nikolov dalam konferensi pers di Hotel Ayana, Jakarta pada Minggu (29/3) jelang laga melawan Timnas Indonesia dalam final FIFA Series 2026.(MI/KHOERUN NADIF RAHMAT)

UJIAN sesungguhnya bagi era baru tim nasional Indonesia di bawah asuhan John Herdman akan tersaji di partai puncak FIFA Series 2026.

Skuad Garuda dijadwalkan menjamu Bulgaria dalam duel penentu yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (30/3).

Di atas kertas, tim tamu yang menempati peringkat 85 dunia jauh lebih diunggulkan ketimbang Indonesia yang terpaut 36 tingkat di bawahnya.

Baca juga : Indonesia vs Bulgaria: John Herdman Tuntut Kedisiplinan Tinggi di Final FIFA Series

Status tersebut menempatkan Bulgaria sebagai kandidat kuat untuk memetik hasil manis di hadapan publik tuan rumah.

Kendati demikian, pemain Bulgaria, Vladimir Nikolov, enggan memandang remeh kekuatan Merah Putih.

Nikolov, yang baru saja mencetak tiga gol saat Bulgaria melumat Kepulauan Solomon dengan skor telak 10-2 pada Jumat (27/3), meyakini pertandingan kontra Indonesia tidak akan berjalan mudah. Penyerang tajam itu menegaskan bahwa timnya tetap menaruh kewaspadaan tinggi.

Baca juga : Pelatih Bulgaria: Pertandingan Lawan Indonesia sangat Spesial bagi Saya

"Kami sangat menghormati Timnas Indonesia, sama seperti kami menghormati semua tim. Kami akan turun ke lapangan dengan penuh rasa hormat," ujar Nikolov dalam sesi jumpa pers di Jakarta, Minggu (29/3).

Pemain yang tengah naik daun itu memastikan Bulgaria akan tampil habis-habisan demi mengamankan kemenangan.

Menurutnya, hasil akhir di lapangan akan sangat bergantung pada tim mana yang mampu menjaga konsistensi performa sepanjang 90 menit pertandingan.

"Kami akan menunjukkan apa yang mampu kami lakukan, memperlihatkan kualitas kami, dan kemudian melihat di lapangan siapa yang akan keluar sebagai pemenang," tegas Nikolov.

Selain membidik trofi, tim besutan Ilian Iliev itu juga bertekad menyuguhkan permainan yang menghibur bagi pencinta sepak bola nasional.

Hal itu disebut sebagai bentuk apresiasi atas sambutan hangat dan keramahan yang mereka terima selama berada di Indonesia.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas cara masyarakat Indonesia memperlakukan kami, atas rasa hormat yang kalian berikan kepada Bulgaria dan tim kami. Kami benar-benar merasa istimewa di sini. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah saya lupakan secara pribadi," pungkasnya. (H-2)