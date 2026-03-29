Indonesia vs Bulgaria, Dimitrov Soroti Ole dan Beckham di Final FIFA Series 2026

Pesepak bola Timnas Indonesia Ole Romeny (kedua kiri) berselebrasi bersama rekan setimnya usai mencetak gol.(Antara)

LAGA Indonesia vs Bulgaria pada final FIFA Series 2026 dipastikan berlangsung menarik. Pelatih tim nasional Bulgaria, Aleksandar Dimitrov, mengaku memberi perhatian khusus pada komposisi skuad Garuda, terutama duet Ole Romeny dan Beckham Putra yang tampil impresif pada pertandingan sebelumnya.

Pertandingan Indonesia vs Bulgaria dijadwalkan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Senin, 29 Maret 2026 pukul 20.00 WIB. Duel ini menjadi partai puncak yang dinantikan karena kedua tim sama-sama menunjukkan performa menjanjikan sepanjang turnamen.

Dimitrov menilai kekuatan Timnas Indonesia saat ini jauh berbeda dibanding beberapa tahun lalu. Ia mengaku cukup memahami perkembangan sepak bola nasional karena pernah berkarier di Indonesia. Dimitrov diketahui pernah membela Persija Jakarta pada 2002, kemudian melanjutkan karier di Persegres Gresik United pada 2003-2004.

Selain itu, ia juga sempat menjadi asisten pelatih Persipura Jayapura pada 2006-2007 dan mendampingi Ivan Kolev sebagai asisten pelatih Timnas Indonesia pada 2007. Pengalaman tersebut membuat Dimitrov melihat secara langsung transformasi besar yang terjadi dalam tubuh skuad Merah Putih.

Menurut Dimitrov, perkembangan Timnas Indonesia saat ini tidak lepas dari semakin banyaknya pemain yang berkarier di luar negeri, termasuk di liga-liga top Eropa. Faktor itu dinilai telah meningkatkan kualitas permainan Indonesia secara signifikan.

“Saat saya berada di sini beberapa tahun lalu, ceritanya berbeda karena hampir semua pemain dulu bermain di liga lokal. Sekarang, Anda memiliki pemain yang bermain di lima liga top di Eropa, dan hal itu menunjukkan seberapa besar tim Anda telah berkembang selama bertahun-tahun ini,” ujar Dimitrov kepada pewarta, Minggu (29/3).

Dalam laga Indonesia vs Bulgaria, Dimitrov secara khusus menyoroti dua pemain yang dianggap paling berbahaya, yakni Beckham Putra dan Ole Romeny. Pada pertandingan sebelumnya, Beckham Putra tampil gemilang dengan mencetak dua gol, sementara Ole Romeny menyumbang satu gol dan dua assist.

Penampilan keduanya membuat Bulgaria harus menyiapkan strategi khusus untuk meredam kreativitas lini serang Indonesia. Kombinasi Beckham Putra yang agresif dan Ole Romeny yang efektif di depan gawang dinilai bisa menjadi pembeda dalam laga final.

Tak hanya itu, Dimitrov juga menilai Indonesia memiliki komposisi tim yang semakin solid berkat perpaduan pemain lokal, pemain yang merumput di luar negeri, dan program naturalisasi. Menurutnya, racikan tersebut membuat kekuatan Timnas Indonesia semakin kompetitif di level internasional.

“Saya pikir ada perpaduan yang bagus antara pemain lokal dan pemain yang bermain di luar negeri. Anda juga mencoba untuk mengajak bergabung pemain-pemain yang lahir di luar negeri untuk bermain bagi tim nasional Anda, yang mana merupakan sesuatu yang baru juga,” lanjutnya.

Meski memberikan pujian terhadap perkembangan pesat Indonesia, Dimitrov menolak menyebut salah satu tim sebagai unggulan dalam duel Indonesia vs Bulgaria. Ia menilai kekuatan kedua tim cukup berimbang sehingga hasil akhir pertandingan sulit diprediksi.

“Saya tidak berpikir ada favorit tertentu menjelang pertandingan besok,” pungkasnya.

Laga Indonesia vs Bulgaria pun diprediksi akan berlangsung sengit. Dukungan publik SUGBK bisa menjadi keuntungan bagi Timnas Indonesia, namun Bulgaria tetap datang dengan kewaspadaan tinggi setelah melihat performa apik duet Ole Romeny dan Beckham Putra. (Z-10)