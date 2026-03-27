Beckham Putra Jadi Man of The Match usai Cetak Brace

Pesepak bola Timnas Indonesia Beckham Putra Nugraha mencium logo Garuda.(ANTARA FOTO/Fauzan)

TIMNAS Indonesia melangkah ke final FIFA Series 2026 usai mengalahkan St Kitts and Nevis dengan skor 4-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat (27/3) malam. Sorotan utama tertuju pada Beckham Putra yang tampil gemilang dan dinobatkan sebagai man of the match.

Beckham menjadi pembeda sejak babak pertama dengan mencetak dua gol cepat. Dia membuka keunggulan pada menit ke-14 setelah menerima umpan terobosan Ole Romeny, melewati kiper, dan dengan tenang memasukkan bola ke gawang kosong.

Gol tersebut juga menjadi yang pertama bagi Beckham untuk timnas senior. Dia tampak emosional merayakan golnya.

Tak butuh waktu lama, pemain Persib Bandung itu kembali mencatatkan nama di papan skor. Enam menit berselang, Beckham memaksimalkan umpan matang Romeny dari depan kotak penalti untuk menggandakan keunggulan Garuda.

Dominasi Indonesia berlanjut di babak kedua. Pada menit ke-53, Ole Romeny ikut mencetak gol setelah memanfaatkan kemelut di depan gawang hasil sepak pojok Dony Tri Pamungkas.

Pelatih John Herdman kemudian melakukan sejumlah pergantian untuk menjaga tempo permainan. Meski sempat menyia-nyiakan peluang, Indonesia akhirnya menutup pesta gol melalui Mauro Zijlstra pada menit ke-75, tak lama setelah masuk sebagai pemain pengganti.

Sepanjang pertandingan, Garuda tampil dominan menghadapi lawan yang berada jauh di bawah dalam peringkat FIFA. Kombinasi permainan cepat dan efektif membuat pertahanan lawan kesulitan mengimbangi.

Kemenangan itu membawa Indonesia ke partai puncak untuk menghadapi Bulgaria pada Senin (30/3).

(P-4)