Cara Elegan Beckham Putra Balas Nyinyiran: Cetak 2 Gol untuk Garuda!

Pesepak bola Timnas Indonesia Beckham Putra (kanan) berselebrasi usai mencetak gol ke gawang Saint Kitts and Nevis saat pertandingan FIFA Series 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Jumat (27/3/2026).(ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha)

GELANDANG serang Persib Bandung, Beckham Putra Nugraha, membuktikan bahwa aksi di lapangan jauh lebih kuat daripada kata-kata di media sosial. Pemain yang akrab disapa "Etam" ini menjadi bintang utama saat Timnas Indonesia melibas Saint Kitts and Nevis dalam ajang FIFA Series 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jumat (27/3) malam.

Beckham tampil trengginas dengan mencetak dua gol (brace) pada menit ke-15 dan ke-25. Kemenangan ini terasa spesial karena menjadi debut manis bagi pelatih baru Timnas Indonesia, John Herdman, sekaligus jawaban telak Beckham atas kritik tajam yang menerpanya dalam beberapa hari terakhir.

Menjawab Kritik

Sebelum laga dimulai, nama Beckham Putra sempat menjadi sasaran kritik sejumlah netizen di media sosial. Banyak yang meragukan kepantasan pemain berusia 24 tahun ini masuk dalam skema pelatih John Herdman, terutama jika dibandingkan dengan deretan pemain keturunan yang kini memperkuat skuad Garuda.

Namun, di atas rumput hijau SUGBK, Beckham menunjukkan kelasnya. Bekerja sama apik dengan Ole Romeny yang memberikan assist untuk kedua golnya, Beckham tampil sangat cair di lini tengah.

Statistik Musim 2025/2026: Pilar Tak Tergantikan

Performa gemilang di Timnas ini sebenarnya adalah kelanjutan dari konsistensinya bersama Persib Bandung. Di kompetisi Super League musim 2025/2026, Beckham tetap menjadi pilihan utama Bojan Hodak.

Hingga Maret 2026, ia telah mencatatkan 23 penampilan dengan total 1.137 menit bermain. Dari catatan tersebut, Beckham telah menyumbangkan 2 gol dan 3 assist, termasuk gol emosional dalam laga el clasico melawan Persija Jakarta pada Januari lalu.

Pemain kelahiran 29 Oktober 2001 ini baru saja memperpanjang masa baktinya di Persib hingga 31 Mei 2028. Dikutip dari transfermarkt, nilai pasarnya kini menyentuh angka Rp6,8 miliar. Beckham merupakan salah satu aset lokal paling berharga di tanah air.

Profil Singkat & Prestasi Beckham Putra

Nama Lengkap : Beckham Putra Nugraha

: Beckham Putra Nugraha Tanggal Lahir : 29 Oktober 2001 (24 Tahun)

: 29 Oktober 2001 (24 Tahun) Klub : Persib Bandung (Nomor Punggung 7)

: Persib Bandung (Nomor Punggung 7) Posisi : Gelandang Serang

: Gelandang Serang Penampilan Musim 2025/26 : 23 Laga (BRI Super League)

: 23 Laga (BRI Super League) Kontribusi Gol : 2 Gol, 3 Assist (Liga); 2 Gol (Timnas FIFA Series)

: 2 Gol, 3 Assist (Liga); 2 Gol (Timnas FIFA Series) Masa Kontrak : Hingga 31 Mei 2028

: Hingga 31 Mei 2028 Prestasi Utama: 2x Juara Liga 1 Indonesia, Medali Emas SEA Games 2023.

Kemenangan ini diharapkan mampu membungkam keraguan publik terhadap talenta lokal dan memberikan kepercayaan diri lebih bagi Beckham saat kembali memperkuat Persib Bandung dalam perburuan gelar juara liga musim ini.

