Cara Elegan Beckham Putra Balas Nyinyiran: Cetak 2 Gol untuk Garuda!

GELANDANG serang Persib Bandung, Beckham Putra Nugraha, membuktikan bahwa aksi di lapangan jauh lebih kuat daripada kata-kata di media sosial. Pemain yang akrab disapa "Etam" ini menjadi bintang utama saat Timnas Indonesia melibas Saint Kitts and Nevis dalam ajang FIFA Series 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jumat (27/3) malam.
Beckham tampil trengginas dengan mencetak dua gol (brace) pada menit ke-15 dan ke-25. Kemenangan ini terasa spesial karena menjadi debut manis bagi pelatih baru Timnas Indonesia, John Herdman, sekaligus jawaban telak Beckham atas kritik tajam yang menerpanya dalam beberapa hari terakhir.
Sebelum laga dimulai, nama Beckham Putra sempat menjadi sasaran kritik sejumlah netizen di media sosial. Banyak yang meragukan kepantasan pemain berusia 24 tahun ini masuk dalam skema pelatih John Herdman, terutama jika dibandingkan dengan deretan pemain keturunan yang kini memperkuat skuad Garuda.
Namun, di atas rumput hijau SUGBK, Beckham menunjukkan kelasnya. Bekerja sama apik dengan Ole Romeny yang memberikan assist untuk kedua golnya, Beckham tampil sangat cair di lini tengah.
Performa gemilang di Timnas ini sebenarnya adalah kelanjutan dari konsistensinya bersama Persib Bandung. Di kompetisi Super League musim 2025/2026, Beckham tetap menjadi pilihan utama Bojan Hodak.
Hingga Maret 2026, ia telah mencatatkan 23 penampilan dengan total 1.137 menit bermain. Dari catatan tersebut, Beckham telah menyumbangkan 2 gol dan 3 assist, termasuk gol emosional dalam laga el clasico melawan Persija Jakarta pada Januari lalu.
Pemain kelahiran 29 Oktober 2001 ini baru saja memperpanjang masa baktinya di Persib hingga 31 Mei 2028. Dikutip dari transfermarkt, nilai pasarnya kini menyentuh angka Rp6,8 miliar. Beckham merupakan salah satu aset lokal paling berharga di tanah air.
Kemenangan ini diharapkan mampu membungkam keraguan publik terhadap talenta lokal dan memberikan kepercayaan diri lebih bagi Beckham saat kembali memperkuat Persib Bandung dalam perburuan gelar juara liga musim ini.
Beckham Putra terpilih sebagai Man of the Match usai cetak brace dalam kemenangan 4-0 Indonesia atas St Kitts and Nevis.
Timnas Indonesia cukur Saint Kitts and Nevis 4-0 di SUGBK! Brace Beckham Putra dan gol debut Ole Romeny bawa Garuda ke Final FIFA Series 2026 tantang Bulgaria.
Dengan hasil ini, Indonesia berhak melaju ke babak final FIFA Series 2026 dan akan menantang Bulgaria yang di pertandingan sebelumnya mengalahkan Kepulauan Solomon.
Sejak peluit kick-off dibunyikan, Indonesia langsung mengambil inisiatif serangan.
