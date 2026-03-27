Hasil Babak Pertama Timnas Indonesia Vs Saint Kitts and Nevis, Beckham Putra Cetak 2 Gol

JAKARTA – TIMNAS Indonesia tampil dominan dan berhasil memimpin 2-0 atas Saint Kitts and Nevis pada babak pertama laga FIFA Series 2026 yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jumat (27/3/2026) malam WIB.

Gelandang muda Beckham Putra menjadi bintang lapangan dengan memborong dua gol keunggulan Skuad Garuda. Laga ini sekaligus menjadi panggung debut manis bagi pelatih anyar Timnas Indonesia, John Herdman, yang menerapkan skema ofensif sejak menit awal.

Jalannya Pertandingan Babak Pertama

Sejak peluit kick-off dibunyikan, Indonesia langsung mengambil inisiatif serangan. Mengandalkan kecepatan di sektor sayap, tim asuhan John Herdman membuat pertahanan Saint Kitts and Nevis bekerja keras.

Gol pembuka lahir pada menit ke-15. Berawal dari penetrasi Ole Romeny di sisi kanan, penyerang naturalisasi tersebut melepaskan umpan tarik yang diselesaikan dengan tenang oleh Beckham Putra. Skor berubah menjadi 1-0 untuk Indonesia.

Tak butuh waktu lama bagi Beckham untuk menggandakan keunggulan. Pada menit ke-25, pemain asal Persib Bandung ini kembali mencatatkan namanya di papan skor. Memanfaatkan kemelut di depan gawang hasil kerja sama apik dengan Ramadhan Sananta, Beckham melepaskan tembakan terukur yang gagal dihalau kiper Julani Archibald.

Jelang akhir babak pertama, Indonesia nyaris menambah keunggulan melalui sundulan Elkan Baggott yang memanfaatkan situasi bola mati, namun bola masih menyamping tipis. Hingga turun minum, skor 2-0 tetap bertahan untuk keunggulan Indonesia.

Statistik Babak Pertama Statistik Indonesia St Kitts & Nevis Skor 2 0 Penguasaan Bola 62% 38% Total Tembakan 8 2 Pencetak Gol Beckham Putra (15', 25') -

Susunan Pemain Babak Pertama

Indonesia (3-4-1-2): Maarten Paes; Elkan Baggott, Jay Idzes, Rizky Ridho; Kevin Diks, Calvin Verdonk, Jordi Amat, Doni Try Pamungkas; Beckham Putra; Ole Romeny, Ramadhan Sananta.

Pelatih: John Herdman

