Hindari Kawasan Senayan, Ada Pengamanan Laga FIFA Series 2026 di GBK

Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
POLRES Metro Jakarta Pusat mengerahkan 1.300 personel gabungan untuk mengawal jalannya rangkaian pertandingan sepak bola internasional FIFA Series 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jumat (27/3).
Laga bergengsi ini akan menyuguhkan dua sesi pertandingan, yakni Timnas Solomon vs Timnas Bulgaria pada sore hari, dilanjutkan duel Timnas Indonesia melawan Timnas Saint Kitts and Nevis pada malam hari.
Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Reynold E.P Hutagalung, menegaskan bahwa fokus utama pengamanan adalah menjamin kenyamanan suporter serta menjaga ketertiban di seluruh kawasan Senayan.
"Kami menjaga keamanan para suporter yang menonton di GBK, agar semua pihak dapat menjaga keamanan dan ketertiban di lokasi pertandingan," kata Kombes Pol Reynold di Jakarta, Jumat (27/3).
Personel gabungan yang terdiri dari unsur Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, serta Pemprov DKI Jakarta disebar di berbagai titik vital. Mulai dari pintu masuk tribun, area ring dalam stadion, hingga lingkar luar kawasan Senayan.
Reynold merinci bahwa jadwal pertandingan akan terbagi dalam dua sesi kick-off.
"Sebanyak 1.300 personel gabungan mengamankan pertandingan sepak bola Solomon vs Bulgaria dan Indonesia vs Saint Kitts and Nevis di GBK Jakarta yang akan digelar dua sesi, Kick-off pertama pkl. 15.30 WIB. dan Kick-off kedua pada pkl. 20.00 WIB," ujarnya.
Larangan Flare
Pihak kepolisian mengeluarkan imbauan keras bagi para suporter untuk tidak membawa barang-barang terlarang, seperti petasan, flare, senjata tajam, hingga minuman beralkohol. Reynold memastikan petugas akan bertindak tegas terhadap pelanggaran tersebut, namun tetap menginstruksikan anak buahnya untuk bersikap persuasif.
"Kepada seluruh Personel yang terlibat pengamanan tetap humanis, kita layani saudara-saudara kita yang akan menonton pertandingan sepak bola. Tidak ada yang membawa senjata api dalam pengamanan," tegas Reynold.
Terkait mobilitas masyarakat, pengaturan arus lalu lintas di sekitar Senayan diberlakukan secara situasional. Pengguna jalan diimbau untuk mencari rute alternatif guna menghindari kepadatan di sekitar GBK selama pertandingan berlangsung.
