Indonesia vs Saint Kitts dan Nevis, Ini Susunan Pemain yang Diturunkan Herdman, Termasuk Elkan Baggott

Elkan Baggott(AFP)

TIMNAS Indonesia akan menghadapi Saint Kitts dan Nevis dalam pertandingan pembuka FIFA Series 2026 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Jumat malam ini pukul 20.00 WIB.

Laga ini menjadi debut John Herdman sebagai pelatih skuad Garuda sejak ditunjuk Januari lalu.

Menariknya dalam laga ini, Herdman langsung menurunkan bek Elkan Baggott sebagai starter. Pemain berusia 23 tahun itu terakhir kali tampil bersama garuda pada babak 16 besar Piala Asia 2024 pada Januari 2024.

Bek Sassuolo, Jay Idzes juga menjadi starter dan menjabat kapten tim. Bek lainnya diisi oleh Rizky Ridho, dan Donny Tri Pamungkas.

Kiper Ajax, Marteen Paes dipercaya mengawal gawang Indonesia. Pemain berpengalaman, Jordi Amat akan bermain di lini tengah, didampingi oleh Kevin Diks dan Calvin Verdonk.

Sedangkan lini serang diperkuat Ole Romeny, Ramadan Sananta, dan Becham Putra.

Di bangku cadangan, Herdman masih bisa menurunkan Emil Audero (kiper), Sandy Walsh, Yakub Sayuri, Mauro Zijlstra, Joey Pelupessy, Eliano Reijnders, Ivan Jenner, Nathan Tjoe-A-On, Justin Hubner, Cahaya Supriadi, Nadeo Winata.

Susunan pemain:

Indonesia: Marteen Paes (GK), Jay Idzes, Donny Tri Pamungkas, Elkan Baggott, Jordi Amat, Kevin Diks, Calvin Verdonk, Bacham Putra, Ole Romeny, Ramadan Sananta

St Kitts dan Nevis: Archibald Julani (GK), Malique Roberts, Ethan Bristow, Tiquanny Williams, Yohannes Mitchum, Harrison Panayioutou, Dorong Thomas, Mervim Lewis, Romanie Sawyers, Kyle Kelly, Omari James-Sterling (Ant/P-3)