Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Saint Kitts and Nevis: Elkan Baggott dan Sananta Starter!

Suporter Timnas Indonesia

STARTING line-up Timnas Indonesia vs Saint Kitts and Nevis di FIFA Series 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jumat (27/3) malam. Pelatih baru timnas Indonesia John Herdman membuat kejutan dalam susunan pemain. Laga ini sekaligus menjadi debut John Herdman sebagai pelatih kepala tim Garuda.

Sorotan tertuju pada komposisi starter yang tak terduga. Nama Elkan Baggott kembali muncul di lini belakang setelah cukup lama absen dari tim Garuda. Kehadirannya langsung mengisi starting XI dan memberi warna baru di sektor pertahanan.

Selain itu, Dony Tri Pamungkas dan Ramadhan Sananta juga menjadi kejutan karena mendapat kepercayaan tampil sejak menit awal. Keputusan itu membersi sinyal keberanian Herdman memberi ruang bagi pemain muda.

Di sisi lain, pengalaman tetap dihadirkan lewat kehadiran Jordi Amat yang turut masuk dalam susunan utama. Kombinasi pemain muda dan senior ini diprediksi menjadi gambaran awal pendekatan taktik Herdman.

Untuk posisi penjaga gawang, Maarten Paes dipercaya mengawal mistar. Lini belakang diisi Jay Idzes, Rizky Ridho, dan Baggott, dengan dukungan Dony Tri Pamungkas dan Kevin Diks dari sisi sayap.

Beckham Putra juga menjadi starter. Adapun lini depan dipercayakan kepada Ole Romeny.

Di kubu lawan, pelatih Marcelo Serrano membawa skuad terbaiknya. Tim berjuluk The Sugar Boyz ini diperkuat sejumlah pemain yang merumput di kompetisi Inggris, seperti Jordan Bowery (Mansfield Town) dan Tyrese Shade (Burton Albion).

Perhatian khusus juga patut diberikan kepada Kyle Kelly, pemain muda berbakat yang saat ini membela Liverpool U-21 di Premier League 2. Kehadiran gelandang kreatif seperti Romaine Sawyers juga dipastikan akan merepotkan lini tengah Indonesia.

Maarten Paes (kiper), Jay Idzes, Rizky Ridho, Elkan Baggott, Dony Tri Pamungkas, Calvin Verdonk, Jordi Amat, Beckham Putra, Kevin Diks, Ramadhan Sananta, Ole Romeny

Live Streaming Timnas Indonesia vs St Kitts FIFA Series 2026

Link Live Streaming Indonesia vs St Kitts di Vidio

(P-4)