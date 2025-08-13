Headline
Beras dalam Kendali Pemodal Besar

Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Geladi Upacara HUT ke-80 RI, Arus Lalu Lintas di Kawasan Istana Dialihkan

Andhika Prasetyo
13/8/2025 06:54
Geladi Upacara HUT ke-80 RI, Arus Lalu Lintas di Kawasan Istana Dialihkan
Ilustrasi(Antara)

Polda Metro Jaya mengimbau pengguna kendaraan yang melintas di kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (13/8) dan Kamis (14/8) untuk mengantisipasi pengalihan arus lalu lintas pada sejumlah ruas jalan sekitarnya. Pengalihan arus lalu lintas dilakukan dalam rangka kegiatan geladi upacara peringatan HUT ke-80 RI.

Pengalihan arus lalu lintas akan diterapkan secara situasional pada hari tersebut dari pukul 07.00 hingga 18.00 WIB.

Sejumlah ruas jalan yang terdampak meliputi Jalan Medan Merdeka Utara, Jalan Medan Merdeka Barat (Sisi Timur), dan Jalan Majapahit (Sisi Timur).

Baca juga : Cuti Bersama 18 Agustus 2025, Apa Tujuannya?

Jika terjadi pengalihan, pengguna kendaraan yang akan melintas di ketiga ruas jalan tersebut akan diarahkan menggunakan jalur alternatif.

Petugas kepolisian berjaga di lokasi-lokasi yang mengalami pengalihan arus lalu lintas untuk mengarahkan dan memberikan petunjuk kepada para pengendara. Pengguna kendaraan diharapkan dapat mengikuti arahan petugas di lapangan dan merencanakan perjalanan dengan lebih baik.

Pengumuman ini diharapkan dapat meningkatkan antisipasi pengguna kendaraan yang akan melintas di sekitar lokasi kegiatan gladi bersih upacara HUT ke-80 RI.

Pengguna jalan dapat memantau pengalihan arus lalu lintas secara real-time dengan mengecek informasi terkini yang diunggah di akun media sosial TMC Polda Metro Jaya. Adapun pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka, Jakarta, berlangsung pada Minggu, 17 Agustus 2025. (Ant/E-3)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Andhika
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved