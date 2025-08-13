Geladi Upacara HUT ke-80 RI, Arus Lalu Lintas di Kawasan Istana Dialihkan

Headline
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
Polda Metro Jaya mengimbau pengguna kendaraan yang melintas di kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (13/8) dan Kamis (14/8) untuk mengantisipasi pengalihan arus lalu lintas pada sejumlah ruas jalan sekitarnya. Pengalihan arus lalu lintas dilakukan dalam rangka kegiatan geladi upacara peringatan HUT ke-80 RI.
Pengalihan arus lalu lintas akan diterapkan secara situasional pada hari tersebut dari pukul 07.00 hingga 18.00 WIB.
Sejumlah ruas jalan yang terdampak meliputi Jalan Medan Merdeka Utara, Jalan Medan Merdeka Barat (Sisi Timur), dan Jalan Majapahit (Sisi Timur).
Jika terjadi pengalihan, pengguna kendaraan yang akan melintas di ketiga ruas jalan tersebut akan diarahkan menggunakan jalur alternatif.
Petugas kepolisian berjaga di lokasi-lokasi yang mengalami pengalihan arus lalu lintas untuk mengarahkan dan memberikan petunjuk kepada para pengendara. Pengguna kendaraan diharapkan dapat mengikuti arahan petugas di lapangan dan merencanakan perjalanan dengan lebih baik.
Pengumuman ini diharapkan dapat meningkatkan antisipasi pengguna kendaraan yang akan melintas di sekitar lokasi kegiatan gladi bersih upacara HUT ke-80 RI.
Pengguna jalan dapat memantau pengalihan arus lalu lintas secara real-time dengan mengecek informasi terkini yang diunggah di akun media sosial TMC Polda Metro Jaya. Adapun pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka, Jakarta, berlangsung pada Minggu, 17 Agustus 2025. (Ant/E-3)
Calon anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional mengikuti latihan gabungan di Lapangan Pusdiklat Wiladatika, Depok, Jawa Barat.
Pemerintah resmi menetapkan 18 Agustus 2025 sebagai cuti bersama nasional dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Keputusan penetapan 18 Agustus 2025 sebagai cuti bersama nasional adalah sebuah upaya untuk mempererat kebersamaan masyarakat.
Menteri Pariwisata menjelaskan perjalanan wisatawan nusantara pada kuartal kedua 2025 mencapai 331,37 juta perjalanan atau meningkat 22,32% dibandingkan kuartal kedua 2024.
Pakar sosiologi dari Universitas Airlangga Surabaya Bagong Suyanto menilai pemerintah mestinya merespons dengan data objektif jika menilai yang disangkakan masyarakat, tidak benar.
Pemerintah membuka 6.400 undangan bagi masyarakat untuk mengikuti upacara Hari Kemerdekaan ke-80 RI di Istana Negara. Simak cara daftar dan syaratnya di sini.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved