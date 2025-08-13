Geladi Upacara HUT ke-80 RI, Arus Lalu Lintas di Kawasan Istana Dialihkan

Ilustrasi(Antara)

Polda Metro Jaya mengimbau pengguna kendaraan yang melintas di kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (13/8) dan Kamis (14/8) untuk mengantisipasi pengalihan arus lalu lintas pada sejumlah ruas jalan sekitarnya. Pengalihan arus lalu lintas dilakukan dalam rangka kegiatan geladi upacara peringatan HUT ke-80 RI.

Pengalihan arus lalu lintas akan diterapkan secara situasional pada hari tersebut dari pukul 07.00 hingga 18.00 WIB.

Sejumlah ruas jalan yang terdampak meliputi Jalan Medan Merdeka Utara, Jalan Medan Merdeka Barat (Sisi Timur), dan Jalan Majapahit (Sisi Timur).

Baca juga : Cuti Bersama 18 Agustus 2025, Apa Tujuannya?

Jika terjadi pengalihan, pengguna kendaraan yang akan melintas di ketiga ruas jalan tersebut akan diarahkan menggunakan jalur alternatif.

Petugas kepolisian berjaga di lokasi-lokasi yang mengalami pengalihan arus lalu lintas untuk mengarahkan dan memberikan petunjuk kepada para pengendara. Pengguna kendaraan diharapkan dapat mengikuti arahan petugas di lapangan dan merencanakan perjalanan dengan lebih baik.

Pengumuman ini diharapkan dapat meningkatkan antisipasi pengguna kendaraan yang akan melintas di sekitar lokasi kegiatan gladi bersih upacara HUT ke-80 RI.

Pengguna jalan dapat memantau pengalihan arus lalu lintas secara real-time dengan mengecek informasi terkini yang diunggah di akun media sosial TMC Polda Metro Jaya. Adapun pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka, Jakarta, berlangsung pada Minggu, 17 Agustus 2025. (Ant/E-3)