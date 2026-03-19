Mau Ramaikan Malam Takbiran di Bundaran HI? Ini Daftar Bus Transjakarta dan Lokasi Parkirnya

Warga melintas di depan dekorasi perayaan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, saat hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (15/3/2026(MI/Ramdani)

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan berbagai opsi transportasi umum bagi warga yang ingin menyaksikan kemeriahan "Eid Mubarak Jakarta (Rhythm of the Fountain)". Acara yang berpusat di kawasan Bundaran HI ini dijadwalkan berlangsung pada malam tabiran atau pada H-1 Idul Fitri, mulai pukul 15.30 hingga 21.00 WIB.

Wakil Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Ujang Harmawan, menjelaskan bahwa masyarakat sangat disarankan menggunakan transportasi publik untuk menghindari kepadatan lalu lintas. "Selama kegiatan, operasional Transjakarta berlaku normal dengan menyesuaikan pengaturan lalu lintas dan petunjuk petugas di lapangan," kata Ujang di Jakarta, Kamis (19/3).

Akses Transportasi Umum

Warga dapat mengakses kawasan Bundaran HI menggunakan layanan berikut:

1. Transjakarta Koridor Utama & Feeder: * Rute 1 (Blok M-Kota)

Rute 1N (Tanah Abang-Blok M)

Rute 1P (Senen-Blok M)

Rute 1T (Cibubur-Blok M)

Rute 6A (Ragunan-Balai Kota via Kuningan)

Rute 6B (Ragunan-Balai Kota via Semanggi)

Rute 9D (Pasar Minggu-Tanah Abang)

2. MRT Jakarta: Rute Lebak Bulus – Bundaran HI.

Lokasi Acara dan Rekayasa Lalu Lintas

Kegiatan ini akan menggunakan ruas Jalan M Mashabi sisi utara serta segmen pintu keluar-masuk sisi timur Plaza Indonesia hingga Jalan MH Thamrin. Terkait hal tersebut, Dishub DKI memberlakukan rekayasa lalu lintas situasional:

Rute Alternatif: Kendaraan dari arah barat (Plaza Indonesia) menuju utara (Sarinah) akan dialihkan melalui Jl. M Mashabi – Jl. Teluk Betung – Jl. MH Thamrin – Jl. Wahid Hasyim (Sarinah).

Fasilitas Kantong Parkir

Bagi warga yang tetap membawa kendaraan pribadi, Pemprov DKI telah menyediakan empat titik kantong parkir resmi di sekitar lokasi acara:

Plaza Indonesia

Grand Indonesia

Wisma Nusantara

Mandarin Oriental Hotel

Rangkaian Malam Takbiran

"Eid Mubarak Jakarta (Rhythm of the Fountain)" merupakan bagian dari kegiatan Car Free Night dan rangkaian besar "Jakarta Bedug Kolosal Malam Idul Fitri 1447 H" yang puncaknya dimulai pukul 20.00 WIB. Acara ini juga dimeriahkan dengan parade dari Pintu Barat Daya Silang Monas menuju Bundaran HI.

Perlu dicatat, seluruh pelaksanaan kegiatan ini tetap bersifat dinamis mengikuti hasil Sidang Isbat yang digelar Kementerian Agama malam ini untuk menetapkan kepastian 1 Syawal 1447 H.

(Ant/P-4)