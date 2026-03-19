CFN Jakarta Diberlakukan Jumat Pukul 20.00 - 22.00 WIB

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerapkan Car Free Night di Jalan MH Thamrin hingga Jalan Sudirman, pada Jumat (20/3), mulai pukul 20.00 WIB hingga 22.00 WIB.
Inisiatif ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan ruang publik yang lebih ramah, sekaligus mempererat kebersamaan warga dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri.
Mengusung tema 'Eid Mubarak Jakarta: Rhythm of Fountain', rangkaian acara telah disiapkan untuk menghidupkan malam di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) dan sekitarnya, mulai dari Rampak Bedug, Festival 1.000 Bedug, pawai obor 5.000 peserta, hingga atraksi visual seperti dancing fountain, lighting show, laser show, dan flying LED show.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, menyampaikan kegiatan ini merupakan terobosan untuk memberikan pengalaman baru bagi warga dalam menikmati malam takbiran.
“Saya sudah menyetujui untuk kegiatan malam itu mulai pukul 20.00 WIB sampai 22.00 WIB, kita akan mengadakan acara yang disebut dengan Car Free Night,” ujar Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, dikutip Kamis (19/3).
Ia menambahkan, program ini dirancang tidak hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai bagian dari inovasi 'Mudik ke Jakarta yang mengajak masyarakat merayakan Idulfitri dengan suasana Ibu Kota yang lebih terbuka, hangat, dan inklusif.
Pihaknya akan memberlakukan rekayasa lalu lintas dengan pembatasan ketat kendaraan pribadi di sejumlah ruas jalan di sekitar lokasi kegiatan. Kebijakan ini diambil guna memastikan kenyamanan dan keamanan pengunjung selama acara berlangsung. Meski demikian, akses masyarakat tetap terjaga melalui layanan transportasi umum, termasuk Transjakarta.
“Tidak diizinkan kendaraan pribadi untuk masuk, tetapi Transjakarta tetap beroperasi sehingga masyarakat tetap bisa beraktivitas dan menikmati acara,” jelas Pramono. (Z-2)
