Grand Dafam Braga Bandung Hadirkan Paket Menginap Special Idul Fitri untuk Liburan Keluarga

Promo menginap di Grand Dafam Braga Bandung(Dok. Grand Dafam Braga Bandung)

MENYAMBUT momen Idul Fitri, Grand Dafam Braga Bandung menghadirkan paket menginap spesial bagi tamu yang ingin menikmati liburan Lebaran dengan suasana yang nyaman di pusat Kota Bandung.

Berlokasi strategis di kawasan ikonik Jalan Braga, Grand Dafam Braga Bandung menawarkan pengalaman staycation yang cocok untuk keluarga maupun wisatawan yang ingin merayakan kebersamaan di momen hari kemenangan. Melalui paket spesial Idul Fitri ini, tamu dapat menikmati pengalaman menginap yang lebih lama di kota Bandung .

“Braga Family Eidcation” adalah paket idul fitri yang ditawarkan untuk keluarga di type unit condotel yang luas dengan fasilitas ruang tamu, ruang makan dan dapur dengan pemandangan pegunungan, paket ini mulai dari harga Rp4.200.000 net/2 malam.

Baca juga : Berlebaran Bersama Grand Dafam Braga Bandung

Paket ini sudah termasuk sarapan pagi dengan menu special “corner lebaran” yang menyajikan menu hidangan khas hari lebaran seperti ketupat, opor, rendang, sambel goreng kentang , gratis signature souvenir, gratis kids merchandise dan tiket gratis bandros (Bandung tour on the bus). Para tamu juga dapat memanfaatkan fasilitas kolam renang, restoran, serta akses mudah menuju berbagai destinasi wisata, pusat kuliner, hingga area belanja yang berada di sekitar kawasan Braga.

Paket kamar yang kedua yaitu “Braga Festive staycation”, paket kamar ini cocok untuk yang mau menginap satu malam di mulai dari harga Rp1.550.000 net/malam dengan fasilitas sarapan pagi, gratis signature souvenir, gratis kids merchandise dan gratis tiket bandros (Bandung tour on the bus)

Semua Paket kamar ini mulai berlaku mulai tanggal 19 sampai dengan 23 maret 2026.

Baca juga : Sambut Ramadan dengan Paket Buka Puasa dan Promo Menginap di Grand Dafam Braga Bandung

General Manager Grand Dafam Braga Bandung, Agus Ardiansyah, menyampaikan bahwa paket ini dihadirkan untuk memberikan alternatif liburan yang praktis dan berkesan bagi tamu yang ingin merayakan Idul Fitri di Kota Bandung.

“Momentum Idul Fitri merupakan waktu yang tepat untuk berkumpul bersama keluarga. Melalui paket Lebaran ini, kami ingin menghadirkan pengalaman staycation yang nyaman, hangat, dan berkesan bagi para tamu yang memilih Bandung sebagai destinasi liburan mereka,” ujarnya.

Selain suasana heritage khas Braga yang menjadi daya tarik utama, tamu juga dapat menikmati berbagai aktivitas menarik di sekitar hotel, mulai dari berjalan santai di kawasan Braga, menikmati kuliner legendaris Bandung, hingga mengunjungi berbagai destinasi wisata populer di pusat kota.

Dengan lokasi yang strategis, fasilitas lengkap, serta pelayanan yang ramah, Grand Dafam Braga Bandung menjadi pilihan tepat bagi wisatawan yang ingin menghabiskan waktu libur Lebaran dengan pengalaman menginap yang berbeda.

Untuk Informasi lebih lanjut silahkan mengunjungi website www.artotelwanderlust.com atau melalui hotline whatsapp di No 0812 8007 1811. (RO/Z-10)