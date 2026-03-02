Rayakan Perjalanan 5 Tahun , Grand Dafam Braga Bandung Mengusung Tema : Highfive- Sinergy of Service

Anniversary ke-5 Grand Dafam Braga Bandung(Dok.Istimewa)

MENANDAI setengah dekade kehadirannya di jantung sejarah Kota Kembang, Grand Dafam Braga Bandung dengan bangga merayakan hari jadinya yang ke-5. Perayaan anniversary ini diselenggarakan pada Rabu, 4 Februari 2026 bertempat di TOS Raos by Canting Restaurant, Grand Dafam Braga Bandung, dengan mengusung tema besar “High Five: Synergy of Service”.

Dalam acara ini juga sekaligus mengundang para top account dari korporasi, dinas pemerintahan, Travel Agent dan para awak Media yang sudah mendukung keberadaan dari Grand Dafam Braga Bandung selama 5 tahun ini.

Tak hanya itu undangan datang dari owning company, PT. Jaga Persada Kita yang di wakili oleh bapak Harry .R Soedarsono yang ikut bersama berdoa dan berkumpul bersama tamu dan staf dari Grand dafam Braga Bandung.

Pesan singkat dari Pak Harry yaitu bagaimana hotel ini bisa memberikan kontribusi dalam dunia pariwisata di kota Bandung dan bagaimana para staf dan manajemen Grand Dafam Braga Bandung dapat terus berkembang dengan ide luar bisa yang tidak hanya sekedar menjual kamar tetapi menjual kenangan indah untuk para tamu tamunya.

Tema “High Five” tidak hanya melambangkan angka usia kelima, tetapi juga merepresentasikan gestur apresiasi, kemenangan, dan keakraban. Sementara itu, “Synergy of Service” menekankan pentingnya kerja sama yang harmonis antara manajemen, staf, dan para tamu dalam menciptakan pengalaman menginap yang tak terlupakan di tengah hiruk pikuk kawasan ikonik Jalan Braga.

Rangkaian perayaan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kebersamaan, ditandai dengan prosesi potong kue sebagai simbol rasa syukur atas perjalanan dan pencapaian Grand Dafam Braga Bandung selama lima tahun terakhir. Momen ini menjadi refleksi sekaligus harapan untuk terus tumbuh dan memberikan pelayanan terbaik di masa mendatang.

Dengan mengusung semangat “High Five: Synergy of Service”, Grand Dafam Braga Bandung optimis melangkah ke tahun-tahun berikutnya melalui inovasi, kolaborasi dan komitmen berkelanjutan dalam menghadirkan pengalaman menginap yang berkesan. Perayaan ini menegaskan tekad Grand Dafam Braga Bandung untuk mempertahankan kepercayaan tamu serta memperkuat posisinya sebagai salah satu destinasi akomodasi unggulan di kawasan Braga, Bandung.

“Lima tahun merupakan tonggak sejarah yang luar biasa bagi kami. High Five adalah bentuk selebrasi atas kerja keras seluruh tim yang telah bersinergi memberikan pelayanan tulus dari hati,” ujar Agus Ardiansyah, General Manager Grand Dafam Braga Bandung.

“Kami percaya bahwa sinergi yang kuat di internal akan tercermin dalam kualitas layanan yang luar biasa bagi para tamu," sambung dia.

Selama lima tahun berdiri, Grand Dafam Braga Bandung telah menjadi pilihan bagi wisatawan bisnis maupun keluarga yang mencari kenyamanan modern dengan sentuhan gaya art deco yang khas. Lokasinya yang strategis di area Braga City Walk menjadikannya titik kumpul favorit untuk menikmati suasana otentik Kota Bandung. (RO/H-4)