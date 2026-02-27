Nikmati Berkah Ramadhan dengan Penawaran Special di Grand Dafam Braga Bandung

Ilustrasi(Dok Grand Dafam Braga Bandung)

DALAM rangka menyambut bulan suci Ramadhan 1447 H, Grand Dafam Braga Bandung menghadirkan paket spesial berbuka puasa dan menginap yang dirancang untuk memberikan pengalaman penuh kehangatan, cita rasa istimewa, dan kebersamaan yang tak terlupakan.

Mengusung konsep “Rampah” - Ramadhan Penuh Berkah, Grand Dafam menawarkan paket Iftar Buffet All You Can Eat dengan sajian khas Nusantara dengan berbagai pilihan menu khas ramadhan mulai dari takjil manis, aneka gorengan hingga live cooking yang menggugah selera.

Paket Iftar Buffet All You Can Eat buka setiap hari di Tos Raos by Canting restaurant dengan harga Rp.159.000 net/orang mulai tanggal 20 Februari sampai dengan 18 Maret 2026 mulai jam 18.00 sampai dengan pukul 21.00. Melalui program Iftar All You Can Eat ini, kami ingin menghadirkan pengalaman berbuka puasa yang berkesan dengan cita rasa istimewa serta pelayanan terbaik khas Grand Dafam Braga Bandung,” ujar Winni Wahyuni selaku Executive assistant Manager Grand Dafam Braga Bandung.

Dengan harga yang kompetitif dan suasana hotel yang nyaman di kawasan legendaris Braga, paket ini menjadi pilihan tepat untuk acara buka puasa bersama keluarga, sahabat, hingga acara kantor, lanjut winni.

Menariknya, selama periode Ramadhan, tamu berkesempatan memenangkan doorprize menginap di hotel Grand Dafam Braga Bandung yang diundi setiap minggunya, sebagai bentuk apresiasi kepada para tamu yang telah mempercayakan momen berbuka puasa di Grand Dafam Braga Bandung.

Reservasi dapat dilakukan mulai sekarang karena kapasitas tempat terbatas, terutama pada akhir pekan. Untuk informasi dan pemesanan, tamu dapat menghubungi kontak resmi hotel atau melalui akun media sosial resmi Grand Dafam Braga Bandung.

Selain paket berbuka puasa, Grand Dafam juga menyediakan Paket Menginap Ramadhan yang sudah termasuk sahur atau sarapan serta fasilitas hotel lainnya. Berbagai pilihan paket kamar di tawarkan sesuai dengan kebutuhan para tamu, yaitu:

Paket pilihan kamar yang pertama yaitu Ramadhan Best Deal mulai harga Rp.600.000 net/kamar/malam yaitu paket menginap tanpa sarapan

Paket pilihan kamar yang kedua yaitu Ramadhan Bliss stay mulai harga Rp.800.000 net/kamar/malam termasuk dengan sarapan/sahur dan paket ifhtar

Paket pilihan kamar yang ketiga yaitu Ramadhan Family Bliss dengan menginap di kamar type condotel mulai harga Rp.1.650.000 net/unit/malam termasuk dengan sarapan/sahur dan paket ifhtar.

Sebagai bagian dari komitmen dalam menghadirkan layanan terbaik, Grand Dafam Braga Bandung terus berinovasi menghadirkan pengalaman Ramadan yang berkualitas, mengedepankan pelayanan prima, serta menciptakan momen kebersamaan yang berkesan bagi setiap tamu. (H-2)