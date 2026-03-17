Sambut Idul Fitri 2026, Pemprov DKI Jakarta Siapkan Car Free Night di Malam Takbiran

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta berencana menggelar Car Free Night (CFN) untuk menyemarakkan malam takbiran menyambut Hari Raya Idul Fitri 1447 H/2026. Meski demikian, kepastian jadwal pelaksanaannya masih menunggu hasil sidang isbat pemerintah.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyampaikan bahwa berdasarkan rancangan awal, agenda tersebut akan dilangsungkan pada Sabtu (21/3) malam.

"Maka Car Free Night akan diadakan pada malam Minggu," ujar Pramono saat ditemui awak media di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Selasa (17/3).

Menunggu Keputusan Sidang Isbat

Pramono menjelaskan bahwa waktu penyelenggaraan CFN saat ini masih bersifat tentatif. Pihaknya masih memantau perkembangan penetapan 1 Syawal agar kegiatan tersebut selaras dengan keputusan resmi hari raya.

"Memang ada dilema sedikit. Karena sidang isbatnya itu kan apakah dilakukan tanggal 19 atau 20, apakah Idul Fitri kali ini sama seperti yang lalu antara beberapa ormas yang ada atau ada perbedaan, kami sedang menunggu itu," imbuh Pramono.

Pembatasan Durasi

Senada dengan Gubernur, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, memaparkan rincian teknis terkait durasi penutupan jalan. Pemprov DKI memutuskan untuk membatasi durasi CFN guna memastikan persiapan pelaksanaan Salat Idul Fitri di keesokan harinya tidak terganggu.

Rano menyebutkan, rencananya CFN akan berlangsung singkat pada pukul 20.00 hingga 22.00 WIB. "Kemarin rencana mau kita mulai jam 10, cuma kalau jam 10 terlalu lama sampai jam 12 kan sehingga untuk persiapan salat Id-nya akan terkendala," jelas Rano.

Ia juga menegaskan bahwa fleksibilitas waktu tetap dijaga sesuai dengan dinamika hasil isbat. Namun, ia memastikan kegiatan takbir bersama tetap akan dilaksanakan.

"Kita nunggu isbat nih, rencana kita (CFN) memang kemarin tanggal 19, cuma kan isbat belum tahu. Kalau memang mundur tanggal 20, tetap takbir bersama ada, cuma Car Free Night akan berlaku dari mulai jam 8 sampai jam 10 selesai," pungkasnya. (Far/P-2)