Megawati Hadiri Peresmian Taman Bendera Pusaka

GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo meresmikan Taman Bendera Pusaka, Jakarta Selatan yang merupakan gabungan dari Taman Ayodya, Taman Langsat dan Taman Leuser.

“Kehadiran Taman Bendera Pusaka menjadi bagian dari komitmen Pemerintah DKI Jakarta untuk memperbanyak ruang terbuka hijau yang modern, inklusif, dan ramah bagi keluarga,” kata Pramono saat dijumpai di Taman Bendera Pusaka, Sabtu (14/3).

Adapun peresmian taman tersebut juga turut dihadiri Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.

Baca juga : Pramono Berkuasa, TGUPP Sulit Dibentuk

Dalam sambutannya di hadapan Megawati, Pramono melaporkan bahwa kini di era kepemimpinannya bersama Rano Karno, taman-taman baru akan dibangun di ibu kota.

Bahkan, Pramono mengizinkan apabila ada pihak yang ingin membantu membangun fasilitas umum di Jakarta. Nantinya, fasilitas umum tersebut juga boleh diberi nama sesuai dengan pihak yang membantu membangun.

“Dengan cara ini, sekarang ruang terbuka hijau di Jakarta tumbuh pesat sekali. Bahkan mungkin dalam waktu dekat ini, saya akan meresmikan kurang lebih 23 sampai 25 RTH baru karena memang diizinkan untuk dikerjasamakan,” papar Pramono.

Baca juga : PDIP Soroti Persaingan Pilkada Serentak 2024

Dia menambahkan, tujuan dari menggabungkan tiga taman tersebut utamanya adalah untuk membuka ruang terbuka hijau dan tempat untuk berwisata di Jakarta.

Tak hanya itu, penggabungan taman ini juga bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi warga Jakarta agar dapat menggunakan tempat tersebut untuk berolahraga.

“Alhamdulillah, Taman Bendera Pusaka ini dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat dan di tempat ini juga ada tempat lapangan tenis, lapangan multifungsi, dan lapangan padel,” kata Pramono. (Ant/P-3)