Tiga Prajurit TNI Gugur di Libanon, PDIP Minta Prabowo Pertimbangkan Opsi Keluar dari BOP

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
ANGGOTA Komisi I DPR Fraksi PDI Perjuangan TB Hasanuddin mengingatkan Presiden Prabowo Subianto untuk mempertimbangkan opsi keluar dari Board of Peace (BoP) bentukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Pernyataan tersebut disampaikan sesuai insiden tiga prajurit TNI yang tergabung dalam pasukan perdamaian PBB (UNIFIL) tewas di Libanon akibat serangan Israel ke kawasan pos hingga konvoi pasukan.
Hasanuddin mengkritik perilaku Israel yang dinilai tidak taat pada aturan internasional. Atas dasar ketidapatuhan tersebut, ia meminta pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan kembali rencana keluar dari BOP.
"Nah, begini ya. Dengan situasi seperti itu, ya, ini baru, baru prediksi-prediksi ya, prediksi-prediksi. Kita tahu bahwa Israel itu nakal. Bahkan tidak taat kepada resolusi PBB. Padahal Israel itu juga di bawah PBB. Itu ya. Jadi saya bayangkan kalau dia di bawah BOP yang dipimpin oleh Presiden Amerika Donald Trump, seperti apa dia? Nah, begitu. Sehingga ini akan mubazir kalau kita berada di wilayah BOP. Begitu," ujar Hasanuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (1/4/2026).
Hasanuddin mengatakan Indonesia perlu menghitung matang manfaat dan risiko berada di BOP ketika di sana masih ada Israel. Ia mengatakan gugurnya tiga prajurit TNI di Libanon menjadi bukti bahwa Israel berbuat sesuka hati, sehingga perdamaian yang diharapkan sulit terwujud.
"Jadi sehingga menurut hemat saya, ya, dipertimbangkan saja berulang kali dulu, apa manfaatnya ada di BOP dan kemungkinan-kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki. Jangankan di BOP, dia seenak perutnya saja. Ya. Sekarang di bawah PBB saja dia sudah tidak taat," katanya.
Hasanuddin memperingatkan pemerintah agar tidak gegabah, mengingat adanya rencana pengerahan kekuatan besar dalam misi tersebut yang mencapai ribuan prajurit.
"Daripada kita repot nanti apalagi sampai kita harus mengirim pasukan paling besar sebanyak 8.000 personel. Begitu," pungkasnya. (Faj/P-3)
Komandan PMPP TNI menjenguk personel Satgas Yonmek TNI Konga XXIII-S di Beirut. Simak komitmen perlindungan TNI bagi Pasukan di tengah konflik Libanon.
Teddy Indra Wijaya dinilai sebagai perwira muda dengan kepemimpinan menjanjikan. Hendropriyono menyoroti integritas, kerendahan hati, dan kapasitasnya.
Jenazah Mayor Inf Zulmi Aditya Iskandar tiba di Cimahi dan disambut ratusan pelayat. Almarhum akan dimakamkan secara militer di TMP Cikutra Bandung.
Mengenal sosok Mayor Inf Anumerta Zulmi Aditya Iskandar di mata keluarga. Dikenal saleh, rendah hati, dan gemar bermain musik sebelum mengabdi di Akademi Militer.
Jenazah Mayor Inf (Anm) Zulmi Aditya Iskandar, Serka (Anm) M. Nur Ichwan, dan Kopda (Anm) Farizal Rhomadon disambut melalui upacara militer sebagai bentuk penghormatan terakhir.
PENGAMANAN di area gedung Terminal 3 VVIP, Bandara Internasional Soekarno Hatta,Tangerang, diperketat menjelang kedatangan tiga jenazah prajurit TNI dari UNIFIL yang gugur di Libanon
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan Indonesia tidak memiliki komitmen finansial dalam skema iuran Board of Peace atau BoP, peluang kontribusi dalam bentuk lain seperti pasukan perdamaian
Saat itu, Prabowo menegaskan bahwa dukungan terhadap kemerdekaan Palestina sekaligus mendorong solusi dua negara (two-state solution).
Presiden Prabowo Subianto tegaskan Indonesia siap keluar dari Board of Peace (BoP) jika tidak menguntungkan kepentingan nasional dan perjuangan Palestina
Bonnie Triyana desak Indonesia keluar dari Board of Peace (BoP) karena dinilai bertentangan dengan prinsip bebas aktif
Indonesia resmi menangguhkan pembahasan di Dewan Perdamaian (BoP) demi fokus pada keselamatan WNI di tengah konflik Iran-AS-Israel.
