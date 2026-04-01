Polda Metro Jaya Limpahkan Kasus Penyiraman AIr Keras Andrie Yunus  ke TNI

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
POLDA Metro Jaya resmi melimpahkan kasus penyiraman air keras aktivis Kontras Andrie Yunus kepada TNI. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan berkas-berkas kasus tersebut sudah dilimpahkan dari penyidik pada TNI.
"Saat ini kewenangan penyidik kepolisian Polda Metro Jaya sudah sampai di situ," ujar dia di Jakarta, Rabu (1/4).
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin menjelaskan bahwa Polda Metro Jaya telah menyerahkan penyelidikan dan barang bukti digital ke TNI.
Pelimpahan berkas kasus Andrie Yunus disampaikan dalam rapat antara Kepolisian dan Komisi III DPR RI di Jakarta, Selasa (31/4).
Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin menjelaskan alasan kasus Andrie Yunus dilimpahkan ke TNI karena kepolisian menemukan sejumlah fakta di lapangan.
"Dapat kami laporkan kepada Pimpinan bahwa permasalahan tersebut sudah kami limpahkan ke Puspom TNI," ujar dia.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyebut akan melakukan rapat perkembangan kasus Andrie Yunus bersama kepolisian dan para pihak. (Ant/H-4)
AKTIVIS yang juga Wakil Koordinator Kontras Andrie Yunus berterima kasih pada publik yang telah memberi dukungan dan mengawal kasus penyiraman air keras
DIREKTUR Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas menyoroti kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus merupakan sikap antidemokrasi dan ketidakmauan menerima kritik.
PAKAR hukum pidana Universitas Binus, Ahmad Sofyan menilai penyiraman air keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus dapat dikategorikan sebagai percobaan pembunuhan berencana
ANGGOTA Komisi III DPR RI Benny K. Harman, menilai ada upaya delegitimasi pemerintah dalam kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus.
Prinsip equality before the law harus ditegakkan dengan membawa kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus ke peradilan umum, bukan peradilan militer.
WAKIL Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyebut pelimpahan kasus penyiraman air keras aktivis KontraS Andrie Yunus ke Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI sudah sesuai aturan.
