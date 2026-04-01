Media Indonesia
01/4/2026 18:50
Polda Metro Jaya Limpahkan Kasus Penyiraman AIr Keras Andrie Yunus  ke TNI
Aksi solidaritas untuk Andrie Yunus(Antara Foto)

POLDA Metro Jaya resmi melimpahkan kasus penyiraman air keras aktivis Kontras Andrie Yunus kepada TNI. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan berkas-berkas kasus tersebut sudah dilimpahkan dari penyidik pada TNI.

"Saat ini kewenangan penyidik kepolisian Polda Metro Jaya sudah sampai di situ," ujar dia di Jakarta, Rabu (1/4).

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin menjelaskan bahwa Polda Metro Jaya telah menyerahkan penyelidikan dan barang bukti digital ke TNI.

Baca juga : Komnas HAM Desak Panglima TNI Periksa Mantan Kabais Terkait Penyerangan Andrie Yunus

Pelimpahan berkas kasus Andrie Yunus disampaikan dalam rapat antara Kepolisian dan Komisi III DPR RI di Jakarta, Selasa (31/4).

Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin menjelaskan alasan kasus Andrie Yunus dilimpahkan ke TNI karena kepolisian menemukan sejumlah fakta di lapangan.

"Dapat kami laporkan kepada Pimpinan bahwa permasalahan tersebut sudah kami limpahkan ke Puspom TNI," ujar dia.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyebut akan melakukan rapat perkembangan kasus Andrie Yunus bersama kepolisian dan para pihak. (Ant/H-4)



Editor : Indriyani Astuti
