Konflik Iran-AS Memanas, Indonesia Tangguhkan Pembahasan BoP

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
PEMERINTAH Indonesia menangguhkan seluruh pembahasan terkait Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP). Keputusan ini diambil menyusul eskalasi konflik yang kian memanas antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel dalam sebulan terakhir.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Yvonne Mewengkang, menyatakan bahwa prioritas utama pemerintah saat ini adalah memantau dinamika di Timur Tengah dan menjamin keselamatan Warga Negara Indonesia (WNI) di wilayah terdampak.
“Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Menlu beberapa hari yang lalu, segala pembahasan dengan BoP saat ini ditangguhkan atau, istilahnya, ‘on-hold’,” ujar Yvonne dikutip dari Antara, Jumat (6/3).
Yvonne menjelaskan bahwa pemerintah tengah fokus menyiapkan langkah-langkah darurat guna menghadapi kemungkinan eskalasi lebih lanjut. Terkait posisi Indonesia di Dewan Perdamaian ke depannya, ia menegaskan bahwa kebijakan akan diambil dengan pertimbangan matang.
“Setiap keputusan partisipasi di berbagai mekanisme internasional akan didasarkan pada kepentingan nasional, pertimbangan politik luar negeri bebas-aktif, serta perkembangan situasi di lapangan,” tambahnya.
Sebelumnya, gelombang kritik muncul meminta Indonesia meninjau ulang hingga mengakhiri keanggotaan di Dewan Perdamaian. Presiden Prabowo Subianto dilaporkan menyikapi masukan tersebut secara terbuka.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid, saat mendampingi Presiden dalam pertemuan dengan tokoh ulama di Istana Kepresidenan, Kamis (5/3) malam, menyatakan pemerintah terus mencermati situasi.
"Pemerintah tidak antikritik. Kita mendengarkan sambil mencermati keadaan," tutur Nusron.
Namun demikian, pemerintah menilai bahwa forum seperti Dewan Perdamaian masih menjadi sarana penting untuk mengupayakan perdamaian.
Posisi pemerintah saat ini adalah menjadikan badan tersebut sebagai bagian dari ikhtiar diplomasi Indonesia dalam mendorong terciptanya perdamaian di Palestina. (Ant/P-4)
Bonnie Triyana desak Indonesia keluar dari Board of Peace (BoP) karena dinilai bertentangan dengan prinsip bebas aktif
Ia mencontohkan sejumlah pertanyaan mendasar yang belum terjawab, seperti mekanisme pelucutan senjata hingga siapa yang akan menjalankan operasi tersebut di lapangan.
MANTAN Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan memperhitungkan posisi Indonesia dalam keanggotaan Board of Peace atau BOP
Donald Trump memuji Prabowo Subianto sebagai pemimpin tangguh dan menyebut dirinya tak ingin berkelahi dengannya di forum Dewan Perdamaian.
Paus Leo XIV menyatakan Vatikan tidak bergabung dalam Board of Peace Donald Trump untuk menjaga independensi diplomatik Takhta Suci.
Bonnie Triyana desak Indonesia keluar dari Board of Peace (BoP) karena dinilai bertentangan dengan prinsip bebas aktif
AKTIVITAS Wanda Hamidah mendesak Pemerintah Indonesia untuk keluar dari forum Board of Peace (BOP).
Delpedro Marhaen bentangkan bendera Iran di PN Jakpus, tuntut Presiden Prabowo mundur dari Board of Peace (BoP) dalam sidang putusan kasus penghasutan.
ANGGOTA Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB, Syamsu Rizal mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi keanggotaan Indonesia di Board of Peace setelah AS dan Israel menyerang Iran
ORGANISASI kemasyarakatan Front Pembela Islam (FPI) menyampaikan surat kepada Presiden Prabowo Subianto yang berisi permintaan agar Indonesia menarik diri dari Board of Peace (BoP)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved