3 PLTSa Diusulkan Pemprov DKI untuk Atasi Sampah Jakarta

ilustrasi.(Antara)

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta mengusulkan pembangunan tiga Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) sebagai solusi jangka panjang untuk mengurangi beban sampah di ibu kota.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan fasilitas pengolahan sampah tersebut direncanakan dibangun di tiga lokasi strategis.

“DKI Jakarta akan secara resmi mengusulkan tiga PLTS. Yang pertama di Bantargebang, yang kedua di Tunjungan (Jakarta Utara), yang ketiga adalah di Sunter,” ujar Pramono di Jakarta Pusat, Kamis (12/3).

Ia menjelaskan setiap fasilitas akan memiliki kapasitas pengolahan sampah yang cukup besar sehingga dapat membantu mengurangi ketergantungan Jakarta terhadap TPST Bantargebang.

Menurutnya, PLTSa Bantargebang dirancang mampu mengolah sekitar 3.000 ton sampah per hari, yang terdiri dari 2.000 ton sampah baru dan 1.000 ton sampah lama yang diambil dari timbunan.

Sementara itu, fasilitas di Tunjungan diproyeksikan mampu menangani sekitar 2.000 ton sampah per hari, sedangkan ITF Sunter sekitar 2.500 ton per hari.

“Maka dengan demikian untuk sampah di Jakarta kalau PLTS ini jalan dan Rorotan jalan, sudah kurang lebih 6.500 sampai dengan 7.000 per hari sampah itu akan tertampung,” kata Pramono.

Ia meyakini proyek tersebut dapat menjadi langkah penting dalam memperbaiki sistem pengelolaan sampah Jakarta dalam jangka panjang. (Far/P-3)