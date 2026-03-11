Jakarta Darurat Sampah: 8.000 Ton Per Hari Bebani Bantargebang yang Kritis

Headline
KONDISI Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang di Bekasi kini berada pada titik nadir. Berdasarkan data terbaru Maret 2026, volume sampah Jakarta yang dikirim ke Bantargebang masih berada di kisaran 7.400 hingga 8.000 ton per hari. Situasi ini semakin mengkhawatirkan menyusul insiden longsor Bantargebang di Zona 4A yang terjadi baru-baru ini.
Hingga awal 2026, gunungan sampah di Bantargebang telah mencapai ketinggian lebih dari 50 meter, atau setara dengan gedung 16 lantai. Luas efektif penampungan di lahan 110,3 hektare tersebut diperkirakan telah terisi lebih dari 80%.
Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mengungkapkan bahwa meski upaya pengurangan di hulu terus dilakukan, beban harian yang diterima Bantargebang tetap tinggi. Rata-rata berat sampah Jakarta harian mencapai 7.354 ton pada 2025, dan pada periode tertentu di 2026 ini menyentuh angka 8.000 ton.
Insiden longsor Bantargebang di Zona 4A pada 8 Maret 2026 yang memakan korban jiwa memaksa Pemprov DKI melakukan langkah darurat. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan telah menyiapkan dua titik pembuangan sementara (temporari) agar layanan pengangkutan sampah warga Jakarta tidak terhenti.
"Untuk sementara ini, sambil menunggu Zona 4A diselesaikan, maka Zona 3 dan dua zona baru sedang kita persiapkan untuk bersifat temporari," kata Pramono di Balai Kota Jakarta.
Untuk mengurangi ketergantungan pada Bantargebang, Pemprov DKI kini mengandalkan fasilitas Refuse Derived Fuel Plant Rorotan (RDF Rorotan) di Jakarta Utara. Fasilitas ini mulai dioperasikan secara bertahap dengan target mampu mengolah hingga 1.000 ton sampah per hari.
Langkah ini diharapkan dapat mereduksi beban pengiriman ke Bantargebang secara signifikan, sekaligus mengubah sampah menjadi bahan bakar alternatif bagi industri semen. Selain itu, pemerintah juga memperketat pemilahan sampah sejak dari sumber (rumah tangga) sesuai arahan Kementerian Lingkungan Hidup.
Longsor Bantargebang di Zona 4A tidak hanya melumpuhkan operasional, tetapi juga menelan korban jiwa di tengah kondisi kapasitas lahan yang sudah kritis.
Longsor Bantargebang Maret 2026 menelan korban jiwa. Greenpeace desak Pemprov DKI Jakarta evaluasi total tata kelola sampah dan perlindungan pemulung.
Panduan komprehensif implementasi EPR untuk cegah berulangnya tragedi longsor Bantargebang. Pahami regulasi, mekanisme kerja, dan manfaat ekonomi sirkular bagi keberlanjutan bisnis.
Menteri LH Hanif Faisol pastikan tersangka kasus longsor TPST Bantargebang ditetapkan segera. Penyelidikan sasar pejabat pengelola sejak 2013.
BNPB peringatkan risiko longsor susulan di TPST Bantargebang akibat hujan deras. Simak update pencarian korban dan daftar nama korban meninggal dunia di sini.
PEMPROV DKI Jakarta mulai mengoperasikan RDF Rorotan secara bertahap. Hal itu dilakukan Pasca, TPST Bantargebang longsor.
Pemprov DKI Jakarta operasikan RDF Rorotan hingga 1.000 ton per hari untuk tanggulangi dampak longsor Bantargebang. Target pulih dalam sepekan.
Ketua Fraksi PKB DPRD DKI, M. Fuadi Luthfi, mendesak pembentukan Pansus dan audit forensik proyek RDF Rorotan senilai Rp 1,28 triliun yang dinilai gagal memenuhi target.
PERSOALAN bau dari fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) Plant Rorotan di Jakarta Utara masih menjadi perhatian masyarakat.
Setiap hari, Jakarta memproduksi sekitar 8.300 ton sampah yang harus dikelola secara berkelanjutan.
