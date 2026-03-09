Setelah Longsor Bantargebang, Warga Dievakuasi 

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
PEMERINTAH Kota Bekasi melakukan evakuasi setelah longsor di kawasan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menyampaikan keprihatinannya atas peristiwa yang terjadi Minggu (8/3) itu.
Tri menegaskan bahwa keselamatan pekerja serta masyarakat di sekitar lokasi menjadi perhatian utama setelah longsor Bantargebang.
"Lokasinya memang di Bekasi, tetapi pengelolaannya berada di bawah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Yang terpenting sekarang adalah memastikan penanganan berjalan cepat dan kondisi di lapangan aman," ujar Wali Kota Bekasi dalam keterangannya, Senin (9/3).
Tri menjelaskan, Pemkot Bekasi melalui BPBD turut membantu proses evakuasi serta melakukan pemantauan di area sekitar lokasi untuk memastikan tidak ada dampak lanjutan yang membahayakan warga.
Selain itu, pihaknya juga melakukan langkah antisipasi terhadap potensi tumpahan sampah yang dikhawatirkan dapat mengarah ke Kali Asem maupun ke permukiman warga di wilayah terdampak.
Petugas di lapangan disiagakan untuk memonitor kondisi aliran air serta lingkungan sekitar TPST guna mencegah dampak lingkungan yang lebih luas.
Tri menambahkan, pihaknya berkoordinasi dengan pihak pengelola TPST Bantargebang dari Pemprov DKI Jakarta agar proses penanganan berjalan cepat dan situasi di lapangan dapat segera terkendali.
"Kami ingin memastikan kondisi tetap aman bagi pekerja maupun masyarakat sekitar. Koordinasi dengan pihak pengelola terus dilakukan agar penanganan berjalan optimal," pungkasnya. (H-4)
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq Senin (9/3) menegaskan bahwa tragedi longsornya Bantargebang pihaknya memulai penyidikan menyeluruh dan penegakan hukum
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan dukacita atas longsor TPST Bantargebang, Bekasi, dan mengimbau semua pihak agar tetap waspada terhadap musibah yang tidak terduga.
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth minta agar ada evaluasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI setelah Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang kongsor.
Sejumlah alat berat dikerahkan untuk melakukan pencarian korban longsor sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi.
