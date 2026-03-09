Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Setelah Longsor Bantargebang, Warga Dievakuasi 

Anton Kustedja
09/3/2026 20:29
Setelah Longsor Bantargebang, Warga Dievakuasi 
Wali Kota Bekasi Tri Adhianto(Dok.Pemkot Bekasi)

PEMERINTAH Kota Bekasi melakukan evakuasi setelah longsor di kawasan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menyampaikan keprihatinannya atas peristiwa yang terjadi Minggu (8/3) itu.

Tri menegaskan bahwa keselamatan pekerja serta masyarakat di sekitar lokasi menjadi perhatian utama setelah longsor Bantargebang.

"Lokasinya memang di Bekasi, tetapi pengelolaannya berada di bawah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Yang terpenting sekarang adalah memastikan penanganan berjalan cepat dan kondisi di lapangan aman," ujar Wali Kota Bekasi dalam keterangannya, Senin (9/3).

Baca juga : Kementerian LH Lakukan Penyelidikan terhadap Peristiwa Longsor Bantargebang

Tri menjelaskan, Pemkot Bekasi melalui BPBD turut membantu proses evakuasi serta melakukan pemantauan di area sekitar lokasi untuk memastikan tidak ada dampak lanjutan yang membahayakan warga.

Selain itu, pihaknya juga melakukan langkah antisipasi terhadap potensi tumpahan sampah yang dikhawatirkan dapat mengarah ke Kali Asem maupun ke permukiman warga di wilayah terdampak.

Petugas di lapangan disiagakan untuk memonitor kondisi aliran air serta lingkungan sekitar TPST guna mencegah dampak lingkungan yang lebih luas.

Tri menambahkan, pihaknya berkoordinasi dengan pihak pengelola TPST Bantargebang dari Pemprov DKI Jakarta agar proses penanganan berjalan cepat dan situasi di lapangan dapat segera terkendali.

"Kami ingin memastikan kondisi tetap aman bagi pekerja maupun masyarakat sekitar. Koordinasi dengan pihak pengelola terus dilakukan agar penanganan berjalan optimal," pungkasnya. (H-4)
 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Indriyani Astuti
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved