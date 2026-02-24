Wali Kota Bekasi Manfaatkan Tarawih Keliling untuk Sampaikan Program Pembangunan

Wali Kota Bekasi Tri Adhianto memulai rangkaian tarawih keliling untuk bersilaturahim dengan warga. Pada tarling perdana ini, ia mengunjungi Masjid Al Mujahirin, Kota Baru, Bekasi Barat.(MI/ANTON KUSTEDJA)

WALI Kota Bekasi Tri Adhianto memulai rangkaian tarawih keliling (tarling) Ramadan 1447 Hijriah dengan melaksanakan salat tarawih berjemaah di Masjid Al Muhajirin, Kota Baru, Bekasi Barat, Senin (23/2) malam.

Kegiatan tarling perdana ini menjadi ajang mempererat hubungan antara Pemerintah Kota Bekasi dan warga, sekaligus menyampaikan perkembangan program pembangunan.

Tri menyoroti progres perbaikan infrastruktur, khususnya pengerjaan jalan di lintasan I Gusti Ngurah Rai yang memicu kepadatan lalu lintas dalam beberapa waktu terakhir.

Baca juga : Evaluasi Setahun Kepemimpinan, Wali Kota Bekasi Prioritaskan Infrastruktur, Banjir, dan Reformasi Layanan

Ia menegaskan, kemacetan yang terjadi di wilayah itu merupakan konsekuensi dari proses perbaikan yang sedang berjalan.

"Memang terjadi kemacetan cukup signifikan, namun ini bagian dari penanganan jangka panjang. Jalur tersebut merupakan lintasan aktif yang akan digunakan saat arus mudik, sehingga harus dipastikan aman dan layak," ujarnya, Selasa (24/2).

Selain perbaikan jalan, Pemkot Bekasi juga merencanakan pemasangan 7 titik lampu penerangan jalan umum (PJU) secara bertahap di kawasan tersebut untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan, khususnya pada malam hari.

Baca juga : Didatangi Wali Kota Bekasi, Nenek Atnah Kini Berjualan Nasi Uduk Lagi

Bantuan untuk korban bencana

Di kesempatan yang sama, Tri juga menyampaikan capaian solidaritas dan kepedulian sosial masyarakat Kota Bekasi. Melalui penggalangan sedekah dan infaq, telah terkumpul bantuan sebesar Rp5,1 miliar untuk membantu masyarakat di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh.

Dari jumlah itu, Rp600 juta telah dikirimkan, sedangkan sisanya masih menunggu koordinasi dan kerja sama lanjutan dengan Bupati Tamiang terkait rencana pembangunan yang akan direalisasikan.