Wali Kota Bekasi Manfaatkan Tarawih Keliling untuk Sampaikan Program Pembangunan

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
WALI Kota Bekasi Tri Adhianto memulai rangkaian tarawih keliling (tarling) Ramadan 1447 Hijriah dengan melaksanakan salat tarawih berjemaah di Masjid Al Muhajirin, Kota Baru, Bekasi Barat, Senin (23/2) malam.
Kegiatan tarling perdana ini menjadi ajang mempererat hubungan antara Pemerintah Kota Bekasi dan warga, sekaligus menyampaikan perkembangan program pembangunan.
Tri menyoroti progres perbaikan infrastruktur, khususnya pengerjaan jalan di lintasan I Gusti Ngurah Rai yang memicu kepadatan lalu lintas dalam beberapa waktu terakhir.
Ia menegaskan, kemacetan yang terjadi di wilayah itu merupakan konsekuensi dari proses perbaikan yang sedang berjalan.
"Memang terjadi kemacetan cukup signifikan, namun ini bagian dari penanganan jangka panjang. Jalur tersebut merupakan lintasan aktif yang akan digunakan saat arus mudik, sehingga harus dipastikan aman dan layak," ujarnya, Selasa (24/2).
Selain perbaikan jalan, Pemkot Bekasi juga merencanakan pemasangan 7 titik lampu penerangan jalan umum (PJU) secara bertahap di kawasan tersebut untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan, khususnya pada malam hari.
Bantuan untuk korban bencana
Di kesempatan yang sama, Tri juga menyampaikan capaian solidaritas dan kepedulian sosial masyarakat Kota Bekasi. Melalui penggalangan sedekah dan infaq, telah terkumpul bantuan sebesar Rp5,1 miliar untuk membantu masyarakat di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh.
Dari jumlah itu, Rp600 juta telah dikirimkan, sedangkan sisanya masih menunggu koordinasi dan kerja sama lanjutan dengan Bupati Tamiang terkait rencana pembangunan yang akan direalisasikan.
SATLANTAS Polres Karawang, Jawa Barat, akan menerapkan sistem one way dan Contra flow jika terjadi kemacetan di sejumlah titik pada saat arus mudik dan balik Lebaran 1447 H.
Bersama sekitar 200 warga yang jadi korban longsor, Abah Iwan menyimak tausiyah yang menguatkan, di tanah yang belum lama terguncang.
Hasil evaluasi menyebutkan bahwa stok BBM nasional masih cukup untuk mendukung kebutuhan masyarakat selama periode mudik dan arus balik.
Perlu berbagai upaya melakukan langkah-langkah penting selama arus mudik maupun balik Lebaran nanti
Mereka baru menerima surat keputusan (SK), tanpa mencantumkan besaran gaji.
Kasus ini bermula dari rapuhnya harmonisasi komunikasi di ruang digital
Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen dan apresiasi pemerintah daerah terhadap dedikasi para pegawai dalam menunjang pelayanan publik.
Pemkot Bandung memberikan tenggat hingga 12 Maret 2026 bagi asosisi untuk menuntaskan pekerjaan tersebut.
Bank Mandiri Jawa Barat menyiapkan uang tunai sebesar Rp4,58 triliun untuk pengisian ATM/CRM pada periode 24 Februari hingga 25 Maret 2026.
Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas korporasi di bulan suci Ramadan, melainkan wujud nyata kehadiran Pegadaian di tengah masyarakat.
PEMERINTAH akan membatasi akses media sosial (medsos) bagi anak-anak usia di bawah 16 tahun mulai 28 Maret 2026.
Persiapan mudik Lebaran 2026 di wilayah Jawa Barat mulai dimatangkan oleh pemerintah pusat dan daerah.
Disnaker mengultimatum perusahaan agar mematuhi surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang pemberian THR keagamaan bagi pekerja atau buruh swasta serta surat edaran
Pergerakan tanah di Kecamatan Bantargadung terjadi di Desa Bantargadung dan Bojonggaling. Kondisi itu bersamaan meningkatnya intensitas curah hujan sejak Rabu (4/3).
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM mengambil kebijakan meliburkan operasional ojek, angkutan kota (angkot), delman, dan becak yang beroperasi di jalur mudik.
Hadirnya da'i kondang dan publik figur ini, merupakan bagian dari tujuan dilaksanakannya Persis Ramadhan Expo
GELIAT ekonomi syariah di Jawa Barat (Jabar) terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini tercermin dari kokohnya ekosistem industri halal di wilayah tersebut.
Rekrutmen ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja loka
