Speed Jersey Gelar Ramadan Rhythm & Recovery dan Active Fasting: Gear & Give di Bandung

KEGIATAN wisata olahraga terus berkembang di Kota Bandung. Salah satunya digelr Speed Jersey, brand pakaian olahraga lokal.
Speed Jersey menggelar dua acara spesial di pengujung Ramadan sepekan sebelum Lebaran dalam rangka lebih mendekatkan diri kepada komunitas dan masyarakat.
Rangkaian acara digelar di Speed Movement Store, Jalan Badak Singa No. 2, Kota Bandung, Sabtu dan Ahad, 14 dan 15 Maret 2026.
Kedua acara yang bertajuk “Ramadan Rhythm & Recovery” dan “Active Fasting: Gear & Give” digagas sebagai inisiatif strategis Speed Jersey dalam membangun ekosistem gaya hidup sehat yang bermakna bagi komunitas selama Ramadan.
Ramadan Rhythm & Recovery yang mengusung slogan Run, Educate, Give, and Shop digelar pada hari pertama, 14 Maret 2026, dengan melibatkan sekira 150 pelari dari berbagai komunitas dan perorangan di Bandung Raya.
Salah satu tujuannya adalah meredam rasa bersalah pelanggan atau konsumen yang diakibatkan oleh pola makan yang tidak sehat selama puasa. Kegiatan menghadirkan solusi berupa edukasi olahraga, produk berkualitas melalui great sale, dan aksi sosial pembagian takjil gratis.
“Fokus utama kami adalah memberikan ketenangan pikiran bagi para pelari melalui edukasi kesehatan dan pemulihan fisik,” kata Business Development & Retail Strategic Planner Speed Jersey Riki.
Melalui mata acara sesi sharing “Anti-Gorengan Club” bersama dokter, Speed Jersey ingin berbagi tentang pentingnya metabolisme tubuh saat berpuasa. Selain itu juga pentingnya pemilihan material pakaian yang breathable untuk menjaga kenyamanan kulit setelah beraktivitas intensif.
Agenda lari santai sore Twilight Fun Run 5K pada “Ramadan Rhythm & Recovery” tidak hanya mengantarkan tentang performa dan semangat para pelari di lintasan rute dalam kota.
Namun lebih dari itu, ada pesan sosial melalui pembagian paket takjil dan gaya hidup sehat yang ingin terus dibangun. Sebelum lari, para peserta mendapatkan layanan gratis cek gula darah dan tensi secara gratis bersama Medcorps sebagai bentuk kepedulian nyata terhadap kondisi fisik pelaku olahraga.
Ramadan Charity Ride
Berbeda dengan Ramadan Rhythm & Recovery, acara hari kedua yang bertajuk “Active Fasting: Gear & Give” pada Ahad 15 Maret 2026 melibatkan partisipasi sekira 150 pesepeda di Bandung Raya. Mengusung tema Ramadan Charity Ride, para peserta bersama-sama bersepeda santai antara 10 – 15 kilometer dengan rute strategis melewati pusat keramaian.
Speed Jersey memfasilitasi para pesepeda dengan area Safe Parking yang nyaman agar mereka dapat berkumpul dan berinteraksi sebelum melakukan aksi sosial pembagian takjil di titik-titik keramaian kota.
“Harapan kami, melalui kegiatan The Sunday Feast atau buka puasa bersama, tercipta ruang dialog yang hangat antara brand dan komunitas untuk memperkuat semangat ‘Stay Active, Stay Stylish, Stay Giving’,” tutur Riki, di Speed Movement Store.
Secara keseluruhan, output dari kedua acara tersebut antara lain guna memperkuat posisi Speed Jersey sebagai mitra perjalanan sehat yang tidak hanya mendukung kebutuhan teknis melalui produk berkualitas, tetapi juga mendukung kesejahteraan komunitas secara holistik.
Selama acara “Ramadan Rhythm & Recovery” dan “Active Fasting: Gear & Give”, Speed Jersey menggelar Pop Up Great Sale produk berkualitas. Untuk menemukan varian produk Speed Jersey selengkapnya silakan datang langsung ke Speed Movement Store di Jalan Badak Singa No 2, Kota Bandung.
