25 Doa Lailatul Qadar Lengkap: Arab, Latin, dan Terjemahan

LAILATUL Qadar (Malam Kemuliaan) adalah malam paling suci dalam Islam. Allah menggambarkan keagungannya dalam Al-Qur'an Surah Al-Qadr (97) ayat 3.

لَيْلَةُ الْقَدْرِ ەۙ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍۗ ۝٣

Lailatul qadri khairum min alfi syahr

Malam Kemuliaan lebih baik daripada seribu bulan.

Pada malam yang diberkahi ini, pintu rahmat dibuka, dosa diampuni, dan doa dikabulkan. Umat Muslim di seluruh dunia menghabiskan malam itu dengan berdoa, membaca Al-Qur'an, mengingat Allah, dan memanjatkan doa dengan sepenuh hati.

Salah satu amalan yang paling banyak mendapat pahala di Laylatul Qadr adalah memanjatkan doa (permohonan). Nabi SAW mendorong orang-orang beriman untuk banyak memohon kepada Allah pada malam ini.

Baca juga : 10 Amalan Ringan Lailatul Qadar: Raup Pahala 84 Tahun dalam Semalam

Dalam panduan ini, Anda akan menemukan 25 doa Lailatul Qadar yang ampuh dalam bahasa Arab, transliterasi, dan terjemahan sehingga setiap Muslim dapat membacanya dengan mudah. Berikut daftarnya.

Daftar 25 Doa Lailatul Qadar

1. Doa Terbaik untuk Lailatul Qadar.

Ini doa Lailatul Qadar yang paling autentik dan dianjurkan yang diajarkan oleh Nabi SAW.

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ العَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni.

Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan menyukai ampunan, maka ampunilah aku.

2. Doa Taubat.

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

Rabbighfir li wa tub 'alayya innaka antat Tawwabur Rahim

Ya Tuhanku, maafkan aku dan terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkau Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.

Baca juga : Jangan Lewatkan Tiga Doa di setiap Malam Ramadan

3. Doa Mohon Rahmat

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

Rabbir hamhuma kama rabbayani shaghira

Ya Tuhanku, kasihanilah mereka (orangtuaku) karena mereka membesarkanku ketika aku masih kecil.

4. Doa untuk Bimbingan

اللَّهُمَّ اهْدِنِي وَسَدِّدْنِي

Allahummah dini wa saddidni

Ya Allah, bimbing aku dan jadikan aku tabah.

Baca juga: Tujuh Malam paling Utama bagi Umat Islam, Lailatul Qadar Nomor Berapa

5. Doa Perlindungan dari Api Neraka

اللَّهُمَّ أَجِرْنِي مِنَ النَّارِ

Allahumma ajirni min an-nar

Ya Allah lindungi aku dari api neraka.

6. Doa Mohon Surga

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ

Allahumma inni as'aluka al-jannah

Ya Allah, aku memohon kepada-Mu surga.

Baca juga: Tiga Tingkatan Menghidupkan Lailatul Qadar, Apa saja Amalan Mereka

7. Doa Ilmu Bermanfaat

اللَّهُمَّ انْفَعْنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي

Allahumma anfa'ni bima 'allamtani

Ya Allah, berilah aku manfaat dengan apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku.

8. Doa Penyucian Hati

اللَّهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِي مِنَ النِّفَاقِ

Allahumma thahhir qalbi minan nifaq

Ya Allah, sucikanlah hatiku dari kemunafikan.

Baca juga: 27 Doa selama Ramadan untuk Berbagai Tujuan

9. Doa Kekuatan dalam Iman

اللَّهُمَّ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ

Allahumma tsabbit qalbi 'ala dinik

Ya Allah, kuatkan hatiku pada agamaMu.

10. Doa untuk Kebaikan di Dunia dan Akhirat

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar

Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat serta lindungi kami kita dari siksa Neraka.

11. Doa Penerimaan Ibadah

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ العَلِيمُ

Rabbana taqabbal minna innaka anta as-Sami'ul 'Alim

Ya Tuhan kami, terimalah ini dari kami. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

12. Doa Kesabaran

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا

Rabbana afrigh 'alaina shabran

Ya Tuhan kami, curahkanlah kesabaran pada kami.

13. Doa Perlindungan dari Kejahatan

اللَّهُمَّ اكْفِنِي شَرَّ مَا أَهَمَّنِي

Allahummakfini syarra ma ahammani

Ya Allah, lindungi aku dari keburukan apa yang menimpaku.

14. Doa Rezeki

اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي رِزْقًا حَلَالًا طَيِّبًا

Allahumma arzuqni rizqan halalan tayyiban

Ya Allah, berilah aku rezeki yang halal dan baik.

15. Doa untuk Penyembuhan

اللَّهُمَّ اشْفِنِي شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا

Allahummasy fini syifa'an la yughadiru saqama

Ya Allah, berilah aku kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit.

16. Doa Syukur

اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibadatika

Ya Allah, bantu aku mengingat-Mu, bersyukur kepada-Mu, dan beribadah kepada-Mu dengan sebaik-baiknya.

17. Doa Cahaya Hati

اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي نُورًا فِي قَلْبِي

Allahumma aj'al li nuran fi qalbi

Ya Allah, berikanlah cahaya pada hatiku.

18. Doa Perlindungan dari Cobaan

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الفِتَنِ

Allahumma inni a'udzu bika minal fitan

Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari cobaan dan kesengsaraan.

19. Doa untuk Iman yang Kuat

اللَّهُمَّ زِدْنِي إِيمَانًا

Allahumma zidni imanan

Ya Allah, tambahlah imanku.

20. Doa untuk Karakter yang Baik

اللَّهُمَّ حَسِّنْ خُلُقِي

Allahumma hassin khuluqi

Ya Allah, perbaiki akhlakku.

21. Doa Perlindungan dari Kecemasan

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الهَمِّ وَالحَزَنِ

Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan

Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kegelisahan dan kesedihan.

22. Doa Berkah pada Waktunya

اللَّهُمَّ بَارِكْ لِي فِي وَقْتِي

Allahumma barik li fi waqti

Ya Allah, berkahilah waktuku.

23. Doa Perlindungan dari Setan

اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

Allahumma a'udzu bika minasy syaithanir rajim

Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari setan yang terkutuk.

24. Doa Keberkahan Keluarga

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ

Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyatina qurrata a'yun

Ya Tuhan kami, berilah kami kenyamanan pada mata kami dari pasangan dan keturunan kami.

25. Doa untuk Akhir yang Baik

اللَّهُمَّ اخْتِمْ لَنَا بِالْحُسْنَى

Allahummakhtim lana bilhusna

Ya Allah, berilah kami akhir yang baik.

Agar Doa Terkabul

Untuk memaksimalkan imbalan Anda pada malam yang diberkati ini, lakukanlah sejumlah hal berikut.

1. Bersikaplah tulus

Ucapkan doamu dengan hati yang rendah hati dan tulus.

2. Puji Allah terlebih dahulu

Mulailah permohonan Anda dengan memuji Allah dan mengirimkan selawat kepada Nabi, damai, dan berkah besertanya.

3. Berdoalah dengan yakin

Percayalah dengan teguh bahwa Allah akan mengabulkan doa-doa Anda.

4. Panjatkan doa pribadi

Mohon kepada Allah untuk kebutuhan pribadi Anda, pengampunan, kesuksesan, dan petunjuk.

5. Ulangi doa Anda

Para ulama menganjurkan untuk mengulang permohonan penting beberapa kali selama malam itu.

Kesimpulan

Lailatul Qadr adalah malam yang penuh berkah dan rahmat yang tak terbayangkan. Ini kesempatan bagi setiap Muslim untuk memohon ampunan, meminta petunjuk kepada Allah, dan mengubah hidup mereka melalui doa yang tulus.

Membaca 25 doa Lailatul Qadar yang ampuh ini akan membantu Anda terhubung secara mendalam dengan Allah selama malam suci ini.

Semoga Allah menerima doa-doa kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menganugerahkan kepada kita berkah Lailatul Qadar. Amin. (Islam Religion Guradian/I-2)