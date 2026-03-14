25 Doa Lailatul Qadar Lengkap: Arab, Latin, dan Terjemahan

LAILATUL Qadar (Malam Kemuliaan) adalah malam paling suci dalam Islam. Allah menggambarkan keagungannya dalam Al-Qur'an Surah Al-Qadr (97) ayat 3.
Lailatul qadri khairum min alfi syahr
Pada malam yang diberkahi ini, pintu rahmat dibuka, dosa diampuni, dan doa dikabulkan. Umat Muslim di seluruh dunia menghabiskan malam itu dengan berdoa, membaca Al-Qur'an, mengingat Allah, dan memanjatkan doa dengan sepenuh hati.
Salah satu amalan yang paling banyak mendapat pahala di Laylatul Qadr adalah memanjatkan doa (permohonan). Nabi SAW mendorong orang-orang beriman untuk banyak memohon kepada Allah pada malam ini.
Ini doa Lailatul Qadar yang paling autentik dan dianjurkan yang diajarkan oleh Nabi SAW.
Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni.
Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan menyukai ampunan, maka ampunilah aku.
Rabbighfir li wa tub 'alayya innaka antat Tawwabur Rahim
Ya Tuhanku, maafkan aku dan terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkau Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.
Rabbir hamhuma kama rabbayani shaghira
Ya Tuhanku, kasihanilah mereka (orangtuaku) karena mereka membesarkanku ketika aku masih kecil.
Allahummah dini wa saddidni
Ya Allah, bimbing aku dan jadikan aku tabah.
Allahumma ajirni min an-nar
Ya Allah lindungi aku dari api neraka.
Allahumma inni as'aluka al-jannah
Ya Allah, aku memohon kepada-Mu surga.
Allahumma anfa'ni bima 'allamtani
Ya Allah, berilah aku manfaat dengan apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku.
Allahumma thahhir qalbi minan nifaq
Ya Allah, sucikanlah hatiku dari kemunafikan.
Allahumma tsabbit qalbi 'ala dinik
Ya Allah, kuatkan hatiku pada agamaMu.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar
Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat serta lindungi kami kita dari siksa Neraka.
Rabbana taqabbal minna innaka anta as-Sami'ul 'Alim
Ya Tuhan kami, terimalah ini dari kami. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
Rabbana afrigh 'alaina shabran
Ya Tuhan kami, curahkanlah kesabaran pada kami.
Allahummakfini syarra ma ahammani
Ya Allah, lindungi aku dari keburukan apa yang menimpaku.
Allahumma arzuqni rizqan halalan tayyiban
Ya Allah, berilah aku rezeki yang halal dan baik.
Allahummasy fini syifa'an la yughadiru saqama
Ya Allah, berilah aku kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit.
Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibadatika
Ya Allah, bantu aku mengingat-Mu, bersyukur kepada-Mu, dan beribadah kepada-Mu dengan sebaik-baiknya.
Allahumma aj'al li nuran fi qalbi
Ya Allah, berikanlah cahaya pada hatiku.
Allahumma inni a'udzu bika minal fitan
Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari cobaan dan kesengsaraan.
Allahumma zidni imanan
Ya Allah, tambahlah imanku.
Allahumma hassin khuluqi
Ya Allah, perbaiki akhlakku.
Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan
Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kegelisahan dan kesedihan.
Allahumma barik li fi waqti
Ya Allah, berkahilah waktuku.
Allahumma a'udzu bika minasy syaithanir rajim
Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari setan yang terkutuk.
Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyatina qurrata a'yun
Ya Tuhan kami, berilah kami kenyamanan pada mata kami dari pasangan dan keturunan kami.
Allahummakhtim lana bilhusna
Ya Allah, berilah kami akhir yang baik.
Untuk memaksimalkan imbalan Anda pada malam yang diberkati ini, lakukanlah sejumlah hal berikut.
Ucapkan doamu dengan hati yang rendah hati dan tulus.
Mulailah permohonan Anda dengan memuji Allah dan mengirimkan selawat kepada Nabi, damai, dan berkah besertanya.
Percayalah dengan teguh bahwa Allah akan mengabulkan doa-doa Anda.
Mohon kepada Allah untuk kebutuhan pribadi Anda, pengampunan, kesuksesan, dan petunjuk.
Para ulama menganjurkan untuk mengulang permohonan penting beberapa kali selama malam itu.
Lailatul Qadr adalah malam yang penuh berkah dan rahmat yang tak terbayangkan. Ini kesempatan bagi setiap Muslim untuk memohon ampunan, meminta petunjuk kepada Allah, dan mengubah hidup mereka melalui doa yang tulus.
Membaca 25 doa Lailatul Qadar yang ampuh ini akan membantu Anda terhubung secara mendalam dengan Allah selama malam suci ini.
Semoga Allah menerima doa-doa kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menganugerahkan kepada kita berkah Lailatul Qadar. Amin. (Islam Religion Guradian/I-2)
