Panduan Lengkap Zakat Fitrah 2026: Besaran, Niat, dan Tata Cara Akad

Masjid Al-Ikhlas RT 1 RW 1 Joglo Kembangan Jakarta Barat.(Dok Istimewa)

ZAKAT fitrah merupakan rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap Muslim, baik laki-laki maupun perempuan, anak-benar maupun dewasa, selama ia memenuhi syarat. Menjelang akhir Ramadan 1447 H atau 2026 M, penting bagi kita untuk mengetahui besaran zakat yang harus dikeluarkan agar ibadah menjadi sah dan sempurna.

Besaran Zakat Fitrah dalam Bentuk Beras

Berdasarkan ketentuan syariat Islam, takaran zakat fitrah adalah satu sha' makanan pokok. Di Indonesia, hal ini telah dikonversi oleh para ulama dan otoritas zakat menjadi ukuran berat dan volume sebagai berikut:

2,5 Kilogram beras per jiwa.

beras per jiwa. 3,5 Liter beras per jiwa.

Kualitas beras yang dizakatkan haruslah setara dengan kualitas beras yang kita konsumsi sehari-hari. Sangat tidak dianjurkan memberikan beras dengan kualitas yang lebih rendah dari yang kita makan.

Nominal Zakat Fitrah 2026 dalam Mata Uang Rupiah

Untuk memudahkan masyarakat, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI menetapkan konversi zakat fitrah ke dalam bentuk uang tunai. Berdasarkan SK Ketua Baznas No. 14 Tahun 2026, besaran zakat fitrah dalam bentuk uang untuk wilayah Jabodetabek dan sebagai standar nasional adalah:

Rp50.000 per Jiwa (Setara dengan harga beras premium rata-rata nasional)

Perlu diperhatikan bahwa Baznas di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk menetapkan nominal yang berbeda sesuai dengan harga beras di pasar lokal wilayah tersebut. Pastikan Anda mengecek kembali ketetapan Baznas di daerah masing-masing.

Tabel Simulasi Zakat Fitrah Keluarga

Jumlah Jiwa Takaran Beras (Kg) Nominal Uang (Rupiah) 1 Orang 2,5 Kg Rp50.000 2 Orang 5,0 Kg Rp100.000 3 Orang 7,5 Kg Rp150.000 4 Orang 10,0 Kg Rp200.000

Waktu Pembayaran dan Syarat

Zakat fitrah wajib ditunaikan oleh setiap Muslim yang memiliki kelebihan nafkah untuk keluarga pada malam dan hari raya Idul Fitri. Adapun waktu pembayarannya adalah:

Waktu Mubah: Sejak awal bulan Ramadan hingga hari terakhir Ramadan.

Sejak awal bulan Ramadan hingga hari terakhir Ramadan. Waktu Wajib: Saat matahari terbenam di akhir Ramadan (malam takbiran).

Saat matahari terbenam di akhir Ramadan (malam takbiran). Waktu Afdal: Pagi hari setelah subuh sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri.

FAQ (People Also Ask)

Berapa zakat fitrah 2026 jika bayar pakai uang?

Secara nasional nilai zakat fitrah ditetapkan Rp50.000 per orang. Namun di beberapa daerah bisa berkisar antara Rp35.000 hingga Rp60.000 tergantung harga beras lokal.

Apakah zakat fitrah boleh untuk anak kecil?

Ya, zakat fitrah wajib bagi setiap jiwa, termasuk anak-anak dan bayi yang lahir sebelum waktu salat Idul Fitri, yang pembayarannya ditanggung oleh orangtua atau wali.

Akad Zakat Fitrah

Zakat fitrah bukan sekadar transaksi pemberian beras atau uang, melainkan ibadah yang mensyaratkan adanya niat dan akad. Akad ini merupakan penegas status harta yang kita keluarkan sebagai pensuci jiwa setelah menjalankan puasa Ramadan.

Niat adalah salah satu rukun zakat. Tanpa niat, pemberian tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai zakat fitrah. Menurut mayoritas ulama, niat dilakukan di dalam hati saat harta zakat dipisahkan atau saat diserahkan kepada amil zakat.

Tips: Melafalkan niat secara lisan (talaffuz) hukumnya sunah untuk membantu kemantapan hati, terutama saat melakukan akad dengan amil.

Berikut bacaan niat zakat fitrah berdasarkan peruntukannya:

1. Niat untuk Diri Sendiri

نَوَيْتُ أَنْ أُخْرِجَ زَكاَةَ اْلفطر عَنْ نَفْسِيْ فَرْضًالِلهِ تَعَالَى

"Nawaitu an ukhrija zakaatal fithri 'an nafsii fardhan lillaahi ta'aala."

Artinya: "Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri, fardu karena Allah Ta'ala."

2. Niat untuk Istri

ﻧَﻮَﻳْﺖُ ﺃَﻥْ ﺃُﺧْﺮِﺝَ ﺯَﻛَﺎﺓَ ﺍﻟْﻔِﻄْﺮِﻋَﻦْ ﺯَﻭْﺟَﺘِﻲْ ﻓَﺮْﺿًﺎ ِﻟﻠﻪِ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ

"Nawaitu an ukhrija zakaatal fithri 'an zaujatii fardhan lillaahi ta'aala."

Artinya: "Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk istriku, fardu karena Allah Ta'ala."

3. Niat untuk Satu Keluarga (Kolektif)

ﻧَﻮَﻳْﺖُ ﺃَﻥْ ﺃُﺧْﺮِﺝَ ﺯَﻛَﺎﺓَ ﺍﻟْﻔِﻄْﺮِ ﻋَنِّيْ ﻭَﻋَﻦْ ﺟَﻤِﻴْﻊِ ﻣَﺎ ﻳَﻠْﺰَﻣُنِيْ ﻧَﻔَﻘَﺎﺗُﻬُﻢْ ﺷَﺮْﻋًﺎ ﻓَﺮْﺿًﺎ ﻟﻠﻪِ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ

"Nawaitu an ukhrija zakaatal fithri 'annii wa 'an jami'i maa yalzimunii nafaqatuhum syar'an fardhan lillaahi ta'aala."

Artinya: "Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku dan seluruh orang yang nafkahnya menjadi tanggunganku secara syariat, fardu karena Allah Ta'ala."

4. Niat Zakat Fitrah untuk Anak Laki-Laki

ﻧَﻮَﻳْﺖُ ﺃَﻥْ ﺃُﺧْﺮِﺝَ ﺯَﻛَﺎﺓَ ﺍﻟْﻔِﻄْﺮِ ﻋَﻦْ ﻭَﻟَﺪِﻱْ … ﻓَﺮْﺿًﺎ ﻟﻠﻪِ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ

"Nawaitu an ukhrija zakaata al-fitri ‘an waladi (…..) fardhan lillahi ta’ala."

Artinya: “Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk anak laki-lakiku … (sebutkan nama), fardhu karena Allah Taala.”

5. Niat Zakat Fitrah untuk Anak Perempuan

ﻧَﻮَﻳْﺖُ ﺃَﻥْ ﺃُﺧْﺮِﺝَ ﺯَﻛَﺎﺓَ ﺍﻟْﻔِﻄْﺮِﻋَﻦْ ﺑِﻨْﺘِﻲْ … ﻓَﺮْﺿًﺎ ﻟﻠﻪِ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ

"Nawaitu an ukhrija zakaata al-fitri ‘an binti (…..) fardhan lillahi ta’ala.”

Artinya: “Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk anak perempuanku … (sebutkan nama), fardhu karena Allah Taala.”

6. Niat Zakat Fitrah untuk Orang Lain yang Diwakilkan

ﻧَﻮَﻳْﺖُ ﺃَﻥْ ﺃُﺧْﺮِﺝَ ﺯَﻛَﺎﺓَ ﺍﻟْﻔِﻄْﺮِ ﻋَﻦْ (..…) ﻓَﺮْﺿًﺎ ﻟﻠﻪِ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ

"Nawaitu an ukhrija zakaata al-fitri ‘an (……) fardhan lillahi ta’ala.”

Artinya: “Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk … (sebutkan nama spesifik), fardhu karena Allah Taala.

Prosesi Ijab Kabul dengan Amil Zakat

Saat menyerahkan zakat ke lembaga resmi seperti Baznas atau masjid setempat, biasanya petugas amil akan menuntun muzakki untuk bersalaman dan membaca niat. Setelah itu, amil akan membacakan doa penerimaan sebagai berikut:

آجَرَكَ اللَّهُ فِيْمَا أعْطَيْتَ وَجَعَلَهُ لَكَ طَهُورًا وَبَارَكَ لَكَ فِيْمَا أَبْقَيْتَ

"Ajarakallahu fiimaa a'thaita, wa baaraka fiimaa abqaita, wa ja'alahu laka thahuuran."

(Semoga Allah memberikan pahala atas apa yang engkau berikan, memberkahi apa yang masih engkau miliki, dan menjadikannya pembersih bagimu.)

Syarat Sah Pembayaran Zakat

Elemen Sah Keterangan Muzakki Muslim yang mampu dan hidup hingga akhir Ramadan. Mustahik Golongan yang berhak menerima (fakir, miskin, dsb). Harta Zakat Beras 2,5 kg atau uang tunai yang setara (Rp50.000). Niat & Akad Dilakukan saat penyerahan harta secara langsung maupun digital.

FAQ Seputar Akad Zakat

Apakah akad zakat fitrah harus tatap muka?

Tidak harus. Di era digital 2026, zakat fitrah online melalui aplikasi resmi sudah sah selama ada proses niat dan transfer harta yang jelas peruntukannya.

Bagaimana jika lupa membaca niat saat bayar?

Niat yang utama adalah di dalam hati. Jika saat membayar Anda sadar sedang menunaikan kewajiban zakat fitrah, hal itu sudah dianggap berniat. (I-2)

