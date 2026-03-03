Ilustrasi.(Freepik)

MENGKHATAMKAN Al-Qur'an dalam waktu tujuh hari mungkin terdengar ambisius bagi sebagian besar umat Muslim modern yang memiliki jadwal padat. Namun, bagi para Sahabat Nabi seperti Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud, dan Zaid bin Tsabit, ini rutinitas yang memberikan ketenangan jiwa.

Kuncinya bukan pada kecepatan membaca, melainkan pada manajemen pembagian ayat yang terstruktur. Ulama merumuskan metode ini dengan istilah Fami Bi Syauqin (فَمِيْ بِشَوْقٍ) yang secara harfiah berarti Mulutku rindu (membaca Al-Qur'an). Istilah ini merupakan akronim dari tujuh kelompok surah yang dibaca setiap hari.

Metode ini tidak hanya membantu kedisiplinan, tetapi juga menjaga interaksi spiritual yang intens dengan kalamullah. Mau tahu lebih jauh, simak pemaparan berikut.

Jadwal Pembagian Surah Harian (Fami Bi Syauqin) Hari Akronim Cakupan Surah Ke-1 Fa (ف) Al-Fatihah sampai dengan An-Nisa Ke-2 Mim (م) Al-Maidah sampai dengan At-Taubah Ke-3 Ya (ي) Yunus sampai dengan An-Nahl Ke-4 Ba (ب) Al-Isra sampai dengan Al-Furqan Ke-5 Syin (ش) Asy-Syu'ara sampai dengan Yasin Ke-6 Wawu (و) Ash-Shaffat sampai dengan Al-Hujurat Ke-7 Qaf (ق) Qaf sampai dengan An-Nas

Berikut jadwal pembagian surah berdasarkan metode Fami Bi Syauqin agar Anda bisa khatam dalam seminggu:

Hari ke-1 (Fa - ف): Surah Al-Fatihah hingga An-Nisa.

Hari ke-2 (Mim - م): Surah Al-Maidah hingga At-Taubah.

Hari ke-3 (Ya - ي): Surah Yunus hingga An-Nahl.

Hari ke-4 (Ba - ب): Surah Al-Isra (Bani Israil) hingga Al-Furqan.

Hari ke-5 (Syin - ش): Surah Asy-Syu’ara hingga Yasin.

Hari ke-6 (Wawu - و): Surah Ash-Shaffat hingga Al-Hujurat.

Hari ke-7 (Qaf - ق): Surah Qaf hingga An-Nas.

Tips Manajemen Waktu agar Istikamah

Bagi Anda yang memiliki kesibukan tinggi, kunci utama khatam dalam seminggu adalah tidak menunda bacaan. Berikut strategi yang bisa diterapkan:

Gunakan Mushaf Standar: Mushaf pojok (604 halaman) memudahkan Anda menghitung target. Dalam sehari, Anda perlu membaca sekitar 85-86 halaman.

Mushaf pojok (604 halaman) memudahkan Anda menghitung target. Dalam sehari, Anda perlu membaca sekitar 85-86 halaman. Metode Cicil Per Salat: Bagilah target harian ke dalam 5 waktu salat. Membaca 17 halaman setiap selesai salat fardu jauh lebih ringan daripada membaca 85 halaman sekaligus.

Bagilah target harian ke dalam 5 waktu salat. Membaca 17 halaman setiap selesai salat fardu jauh lebih ringan daripada membaca 85 halaman sekaligus. Manfaatkan Aplikasi Digital: Saat di perjalanan atau waktu luang singkat, gunakan aplikasi Al-Qur'an di ponsel untuk melanjutkan beberapa ayat.

Tips Praktis untuk Pekerja dan Mahasiswa

Agar target 4-5 juz per hari ini tercapai, jangan mencoba membacanya dalam satu waktu duduk. Gunakan strategi Cicilan Waktu Emas:

Bada Subuh: 1,5 Juz (Kondisi pikiran paling segar).

1,5 Juz (Kondisi pikiran paling segar). Istirahat Siang: 1 Juz (Mengalihkan penat kerja dengan tilawah).

1 Juz (Mengalihkan penat kerja dengan tilawah). Bada Maghrib/Isya: 1,5-2 Juz (Menutup hari dengan ketenangan).

Keutamaan Khatam Al-Qur'an dalam Seminggu

Mengkhatamkan Al-Qur'an setiap pekan ialah anjuran yang pernah diberikan Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Amr bin Ash. Selain mendatangkan ketenangan (sakinah), malaikat juga akan memohonkan ampun bagi mereka yang mengkhatamkan Al-Qur'an.

People Also Ask (FAQ)

1. Apakah pemula bisa menggunakan metode ini?

Metode ini memerlukan kelancaran membaca yang cukup baik. Bagi pemula, disarankan memulai dengan target khatam satu bulan (One Day One Juz) terlebih dahulu sebelum naik ke level satu minggu.

2. Kapan waktu terbaik untuk memulai?

Banyak ulama menyarankan memulai pada hari Jumat atau Sabtu agar prosesi khatam jatuh pada hari Kamis malam atau Jumat, yang merupakan waktu-waktu mulia untuk berdoa.

3. Apakah boleh khatam kurang dari 3 hari?

Rasulullah SAW menganjurkan untuk tidak mengkhatamkan Al-Qur'an kurang dari 3 hari agar pembaca tetap bisa meresapi maknanya.

4. Bagaimana jika saya tertinggal jadwal?

Jangan berhenti. Gabungkan sisa bacaan di hari berikutnya atau cicil lebih banyak di hari libur (Sabtu/Minggu).

Practical Checklist: Niatkan ikhlas karena Allah SWT.

Siapkan mushaf yang nyaman dibaca (ukuran besar/sedang).

Pasang alarm atau pengingat di setiap waktu salat.

Ajak partner (keluarga/teman) untuk saling memantau progres harian. (I-2)

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.