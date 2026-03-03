Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
MENGKHATAMKAN Al-Qur'an dalam waktu tujuh hari mungkin terdengar ambisius bagi sebagian besar umat Muslim modern yang memiliki jadwal padat. Namun, bagi para Sahabat Nabi seperti Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud, dan Zaid bin Tsabit, ini rutinitas yang memberikan ketenangan jiwa.
Kuncinya bukan pada kecepatan membaca, melainkan pada manajemen pembagian ayat yang terstruktur. Ulama merumuskan metode ini dengan istilah Fami Bi Syauqin (فَمِيْ بِشَوْقٍ) yang secara harfiah berarti Mulutku rindu (membaca Al-Qur'an). Istilah ini merupakan akronim dari tujuh kelompok surah yang dibaca setiap hari.
Metode ini tidak hanya membantu kedisiplinan, tetapi juga menjaga interaksi spiritual yang intens dengan kalamullah. Mau tahu lebih jauh, simak pemaparan berikut.
|Hari
|Akronim
|Cakupan Surah
|Ke-1
|Fa (ف)
|Al-Fatihah sampai dengan An-Nisa
|Ke-2
|Mim (م)
|Al-Maidah sampai dengan At-Taubah
|Ke-3
|Ya (ي)
|Yunus sampai dengan An-Nahl
|Ke-4
|Ba (ب)
|Al-Isra sampai dengan Al-Furqan
|Ke-5
|Syin (ش)
|Asy-Syu'ara sampai dengan Yasin
|Ke-6
|Wawu (و)
|Ash-Shaffat sampai dengan Al-Hujurat
|Ke-7
|Qaf (ق)
|Qaf sampai dengan An-Nas
Berikut jadwal pembagian surah berdasarkan metode Fami Bi Syauqin agar Anda bisa khatam dalam seminggu:
Bagi Anda yang memiliki kesibukan tinggi, kunci utama khatam dalam seminggu adalah tidak menunda bacaan. Berikut strategi yang bisa diterapkan:
Agar target 4-5 juz per hari ini tercapai, jangan mencoba membacanya dalam satu waktu duduk. Gunakan strategi Cicilan Waktu Emas:
Mengkhatamkan Al-Qur'an setiap pekan ialah anjuran yang pernah diberikan Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Amr bin Ash. Selain mendatangkan ketenangan (sakinah), malaikat juga akan memohonkan ampun bagi mereka yang mengkhatamkan Al-Qur'an.
Metode ini memerlukan kelancaran membaca yang cukup baik. Bagi pemula, disarankan memulai dengan target khatam satu bulan (One Day One Juz) terlebih dahulu sebelum naik ke level satu minggu.
Banyak ulama menyarankan memulai pada hari Jumat atau Sabtu agar prosesi khatam jatuh pada hari Kamis malam atau Jumat, yang merupakan waktu-waktu mulia untuk berdoa.
Rasulullah SAW menganjurkan untuk tidak mengkhatamkan Al-Qur'an kurang dari 3 hari agar pembaca tetap bisa meresapi maknanya.
Jangan berhenti. Gabungkan sisa bacaan di hari berikutnya atau cicil lebih banyak di hari libur (Sabtu/Minggu).
