10 Amalan Ringan Lailatul Qadar: Raup Pahala 84 Tahun dalam Semalam
Media Indonesia
10/3/2026 06:10
LAILATUL Qadar adalah momen yang paling dinantikan setiap Muslim di bulan Ramadan. Mengingat malam ini lebih baik dari seribu bulan (sekitar 83-84 tahun), efisiensi ibadah menjadi kunci.
Artikel ini disusun untuk memberikan panduan praktis bagi umat Islam yang ingin meraih pahala maksimal meski dengan amalan yang terlihat sederhana tetapi berbobot berat di timbangan akhirat. Berikut 10 amalan ringan tetapi berpahala besar yang bisa Anda lakukan di 10 malam terakhir Ramadan.
Membaca Surah Al-Ikhlas sebanyak tiga kali setiap malam memiliki keutamaan luar biasa.
Berdasarkan Hadis Riwayat Muslim, Rasulullah SAW menyatakan bahwa Surah Al-Ikhlas setara dengan sepertiga Al-Qur'an. Jika bacaan ini bertepatan dengan Lailatul Qadar, pahalanya seakan-akan Anda telah mengkhatamkan Al-Qur'an selama 84 tahun.
Tips Utama: Lakukan amalan ini secara konsisten setiap malam di 10 hari terakhir Ramadan agar tidak terlewatkan momen Lailatul Qadar.
4. Sedekah Rutin setiap Malam
Jangan lewatkan satu malam pun tanpa bersedekah, meskipun hanya dalam jumlah kecil. Jika sedekah tersebut jatuh pada malam Lailatul Qadar, nilainya di sisi Allah SWT melampaui sedekah yang dilakukan setiap hari selama 84 tahun.
Rasulullah SAW bersabda, "Allah menerima sedekah dengan kasih sayang-Nya, lalu Dia mengembangkannya sebagaimana seseorang memelihara anak kudanya, hingga akhirnya sedekah itu menjadi sebesar gunung." (HR. Bukhari dan Muslim)
Mengucapkan "La ilaha illallah wahdahu laa syarika lahu, lahul mulku walahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir" sebanyak 100 kali memiliki pahala seperti membebaskan 10 budak. Di malam Lailatul Qadar, pahala ini berlipat ganda secara fantastis, seperti memerdekakan 300.000 budak.
Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang mengucapkan kalimat ini 100 kali dalam sehari, pahalanya seperti membebaskan 10 budak." (HR. Bukhari dan Muslim)
Bacalah zikir, "Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim", lalu berdoalah memohon ampunan. Jika zikirmu bertepatan dengan Lailatul Qadar, pahalanya setara dengan 30.000 hari penuh keberkahan.
Rasulullah SAW mengajarkan zikir ini kepada seorang sahabat, lalu beliau berkata, "Orang ini telah memenuhi tangannya dengan kebaikan." (HR. Muslim)
Cukup dengan mengucap Subhanallah 100 kali, akan dicatat 1.000 kebaikan atau dihapuskan 1.000 kesalahan. Di malam mulia, angka ini menjadi modal besar untuk timbangan amal di akhirat karena pahalanya setara dengan 30 juta kebaikan atau menghapus 30 juta dosa.
Rasulullah bersabda, "Apakah salah seorang di antara kalian tidak mampu mendapatkan 1.000 kebaikan setiap hari?" Salah seorang sahabat bertanya, "Bagaimana caranya?" Beliau menjawab, "Bacalah tasbih (Subhanallah) 100 kali, akan dicatat bagimu 1.000 kebaikan atau dihapuskan 1.000 kesalahan." (HR. Muslim)
Ucapkan Subhanallahil ‘azhim wa bihamdih sebanyak 100 kali. Jika ucapanmu bertepatan dengan Lailatul Qadar, pahalanya seperti menanam 3 juta pohon kurma di surga.
Setiap ucapan "Subhanallahil ‘azhim wa bihamdih" akan menanamkan satu pohon kurma untuk Anda di surga (HR. Tirmidzi). Bayangkan betapa rindangnya taman surga Anda jika amalan ini dilakukan tepat di malam Lailatul Qadar.
Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang mengucapkan Subhanallahil 'azhim wa bihamdih akan ditanamkan untuknya satu pohon kurma di surga." (HR. Tirmidzi)