10 Amalan Ringan Lailatul Qadar: Raup Pahala 84 Tahun dalam Semalam

Ilustrasi.(Freepik)

LAILATUL Qadar adalah momen yang paling dinantikan setiap Muslim di bulan Ramadan. Mengingat malam ini lebih baik dari seribu bulan (sekitar 83-84 tahun), efisiensi ibadah menjadi kunci.

Artikel ini disusun untuk memberikan panduan praktis bagi umat Islam yang ingin meraih pahala maksimal meski dengan amalan yang terlihat sederhana tetapi berbobot berat di timbangan akhirat. Berikut 10 amalan ringan tetapi berpahala besar yang bisa Anda lakukan di 10 malam terakhir Ramadan.

Apa saja itu? Yuk kita ngaji bareng.

Baca juga : Rumus Imam Al-Ghazali Puasa Ramadan Mulai Kamis, Kapan Lailatul Qadar

1. Membaca Surah Al-Ikhlas Tiga Kali

Membaca Surah Al-Ikhlas sebanyak tiga kali setiap malam memiliki keutamaan luar biasa.

Berdasarkan Hadis Riwayat Muslim, Rasulullah SAW menyatakan bahwa Surah Al-Ikhlas setara dengan sepertiga Al-Qur'an. Jika bacaan ini bertepatan dengan Lailatul Qadar, pahalanya seakan-akan Anda telah mengkhatamkan Al-Qur'an selama 84 tahun.

Baca juga: Surat Al-Ikhlas dan Terjemahannya, Penyebab Turun, Tafsir Sifat Allah

2. Salat Malam dengan Membaca 100 Ayat

Melaksanakan salat sunah (seperti Tahajud atau Witir) dengan total bacaan 100 ayat akan mencatatkan seseorang sebagai hamba yang taat (Qanitin).

Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang salat malam dengan membaca 100 ayat, ia ditulis sebagai orang yang taat kepada Allah." (HR. Ahmad).

Baca juga: Bacaan Niat Salat Tahajud 2 dan 4 Rakaat Arab, Latin, serta Artinya

3. Membaca Dua Ayat Terakhir Surah Al-Baqarah

Dua ayat terakhir Surah Al-Baqarah (ayat 285-286) memiliki keistimewaan sebagai pelindung. Ini dimulai dari Aamanar rasuulu dan seterusnya.

Rasulullah SAW bersabda bahwa siapa yang membacanya di malam hari, itu sudah mencukupinya (HR. Bukhari dan Muslim).

Baca juga: 2 Ayat Terakhir Al Baqarah Arab, Latin, Arti, dan Keutamaannya

Tips Utama: Lakukan amalan ini secara konsisten setiap malam di 10 hari terakhir Ramadan agar tidak terlewatkan momen Lailatul Qadar.

4. Sedekah Rutin setiap Malam

Jangan lewatkan satu malam pun tanpa bersedekah, meskipun hanya dalam jumlah kecil. Jika sedekah tersebut jatuh pada malam Lailatul Qadar, nilainya di sisi Allah SWT melampaui sedekah yang dilakukan setiap hari selama 84 tahun.

Rasulullah SAW bersabda, "Allah menerima sedekah dengan kasih sayang-Nya, lalu Dia mengembangkannya sebagaimana seseorang memelihara anak kudanya, hingga akhirnya sedekah itu menjadi sebesar gunung." (HR. Bukhari dan Muslim)

Baca juga: 15 Hadits Shahih tentang Sedekah Teks Arab, Latin, dan Terjemah Lengkap

5. Memperbanyak Zikir Tauhid (100 Kali)

Mengucapkan "La ilaha illallah wahdahu laa syarika lahu, lahul mulku walahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir" sebanyak 100 kali memiliki pahala seperti membebaskan 10 budak. Di malam Lailatul Qadar, pahala ini berlipat ganda secara fantastis, seperti memerdekakan 300.000 budak.

Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang mengucapkan kalimat ini 100 kali dalam sehari, pahalanya seperti membebaskan 10 budak." (HR. Bukhari dan Muslim)

Baca juga: Tiga Zikir Sunah Rasul Dibaca 100 Kali Sehari, Manfaatnya Top Banget

6. Zikir Penarik Ampunan dan Rezeki

Bacalah zikir, "Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim", lalu berdoalah memohon ampunan. Jika zikirmu bertepatan dengan Lailatul Qadar, pahalanya setara dengan 30.000 hari penuh keberkahan.

Rasulullah SAW mengajarkan zikir ini kepada seorang sahabat, lalu beliau berkata, "Orang ini telah memenuhi tangannya dengan kebaikan." (HR. Muslim)

Baca juga: Doa dan Zikir Al-Matsurat Dibaca Pagi Petang

7. Mendoakan Seluruh Umat Muslim

Ucapkan, "Allahummaghfir lil-mu’minina wal-mu’minat". (Ya Allah, ampunilah kaum mukminin dan mukminat). Jika doa ini bertepatan dengan Lailatul Qadar, kamu akan mendapatkan 60 miliar kebaikan.

Berdasarkan HR. Thabrani, Allah akan mencatat satu kebaikan untuk setiap mukmin dan mukminah yang Anda doakan. Ini adalah cara termudah meraih miliaran kebaikan dalam satu tarikan napas.

Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa memohon ampunan bagi seluruh mukminin dan mukminat, maka Allah akan mencatat baginya satu kebaikan untuk setiap mukmin dan mukminah." (HR. Thabrani)

Baca juga: Kumpulan Doa dan Selawat agar Mimpi Bertemu Rasulullah SAW Lengkap

8. Bertasbih 100 Kali (Subhanallah)

Cukup dengan mengucap Subhanallah 100 kali, akan dicatat 1.000 kebaikan atau dihapuskan 1.000 kesalahan. Di malam mulia, angka ini menjadi modal besar untuk timbangan amal di akhirat karena pahalanya setara dengan 30 juta kebaikan atau menghapus 30 juta dosa.

Rasulullah bersabda, "Apakah salah seorang di antara kalian tidak mampu mendapatkan 1.000 kebaikan setiap hari?" Salah seorang sahabat bertanya, "Bagaimana caranya?" Beliau menjawab, "Bacalah tasbih (Subhanallah) 100 kali, akan dicatat bagimu 1.000 kebaikan atau dihapuskan 1.000 kesalahan." (HR. Muslim)

Baca juga: Doa Zikir setelah Salat Fardu Lima Waktu Arab, Latin, Terjemah

9. Menanam Pohon Kurma di Surga

Ucapkan Subhanallahil ‘azhim wa bihamdih sebanyak 100 kali. Jika ucapanmu bertepatan dengan Lailatul Qadar, pahalanya seperti menanam 3 juta pohon kurma di surga.

Setiap ucapan "Subhanallahil ‘azhim wa bihamdih" akan menanamkan satu pohon kurma untuk Anda di surga (HR. Tirmidzi). Bayangkan betapa rindangnya taman surga Anda jika amalan ini dilakukan tepat di malam Lailatul Qadar.

Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang mengucapkan Subhanallahil 'azhim wa bihamdih akan ditanamkan untuknya satu pohon kurma di surga." (HR. Tirmidzi)

Baca juga : Jangan Lewatkan Tiga Doa di setiap Malam Ramadan

10. Berselawat kepada Rasulullah SAW

Membaca selawat Nabi SAW 100 kali adalah cara meraih rahmat Allah. Bacaannya bisa Allahumma shalli 'ala Muhammad atau wa 'ala ali Muhammad atau lebih panjang lagi.

Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, Allah akan memberikan rahmat kepadanya 10 kali." (HR. Muslim).

Baca juga: Bacaan dan Lirik Selawat Nabi Muhammad SAW

Amalan Keutamaan di Lailatul Qadar Baca Al-Ikhlas 3x Setara Khatam Al-Qur'an 84 Tahun Sedekah Sedekah Tiap Hari selama 84 Tahun Shalawat 100x Mendapat 3 Miliar Rahmat

Baca juga: Doa Lailatul Qadar, Dialog Nabi dan Aisyah, Kenapa Pakai Afuw bukan Maghfirah

Pertanyaan tentang Amalan Lailatul Qadar

Kapan malam Lailatul Qadar terjadi?

Lailatul Qadar terjadi pada malam ganjil di sepuluh hari terakhir bulan Ramadan, namun umat Islam dianjurkan beribadah maksimal di seluruh sepuluh malam terakhir.

Apakah perempuan haid bisa meraih pahala Lailatul Qadar?

Bisa. Perempuan haid dapat memperbanyak zikir, shalawat, doa, dan sedekah untuk tetap meraih kemuliaan malam tersebut.

Baca juga: Perbedaan Lailatul Miraj dan Lailatul Qadr Sejarah, Makna, dan Keutamaannya

Kesimpulan dan Checklist Amalan

Lailatul Qadar bukan hanya tentang kuantitas, tapi tentang keikhlasan dan konsistensi di sepuluh malam terakhir. Gunakan checklist berikut untuk memastikan Anda tidak melewatkan momentum emas ini: