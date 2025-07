Doa Bapa Kami Katolik dalam Bahasa Inggris, Indonesia, dan Latin - Lengkap & Mudah Dipahami

DOA Bapa Kami adalah doa utama dalam tradisi Katolik yang diajarkan langsung oleh Yesus Kristus kepada para murid-Nya. Doa ini dikenal sebagai doa universal yang digunakan dalam berbagai ibadah, seperti Misa, Rosario, dan doa pribadi. Dalam artikel ini, kami menyajikan teks Doa Bapa Kami Katolik dalam Bahasa Inggris, Indonesia, dan Latin, lengkap dengan penjelasan singkat tentang makna dan penggunaannya. Artikel ini dirancang untuk mudah dipahami, bahkan oleh pelajar kelas 7-8.

Doa Bapa Kami, atau dalam Bahasa Inggris disebut Our Father, adalah doa yang terdapat dalam Alkitab, tepatnya pada Matius 6:9-13 dan Lukas 11:2-4. Doa ini merupakan inti dari iman Kristiani karena mencerminkan hubungan kita dengan Allah sebagai Bapa. Dalam tradisi Katolik, doa ini digunakan dalam berbagai bahasa, termasuk Bahasa Inggris, Indonesia, dan Latin, sesuai dengan konteks ibadah.

Berikut adalah teks Doa Bapa Kami dalam Bahasa Inggris yang umum digunakan dalam liturgi Katolik:

Our Father, who art in heaven,

hallowed be thy name;

thy kingdom come;

thy will be done on earth as it is in heaven.

Give us this day our daily bread;

and forgive us our trespasses

as we forgive those who trespass against us;

and lead us not into temptation,

but deliver us from evil.

Amen.